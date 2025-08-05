Покровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 05.08.25. Карта и сводка СВО. На Покровском направлении российские войска развивают стратегическое наступление на агломерацию Покровск–Мирноград, методично охватывая её с трёх сторон и разрывая логистику противника. Фронт здесь живёт в режиме управляемого давления — ВСУ лишь реагируют, теряя позиции, одну за другой.

Покровское направление. Новости СВО. Обстановка на 05.08.25. Карта и сводка СВО.

С севера наши части вошли в населённый пункт Сухецкое, превратив его в «серую зону» и тем самым перехватив инициативу на северном фасе. Одновременно с этим продолжаются тяжёлые бои на восточной окраине Красного Лимана и на территории шахты, которая прилегает вплотную к Родинскому. Последний — ключевой опорный пункт на логистической артерии в Покровск, находящийся под огнём нашей артиллерии.

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Российские силы прорвались к территории шахты «Краснолиманская», заняли ряд технических сооружений и тем самым нависли над Родинским. Потеря этого промышленного узла грозит украинским силам утратой северного коридора снабжения в направлении Мирнограда. ВСУ спешно перебросили резервы, но сдержать напор наших подразделений им удаётся всё хуже.

На южном фланге зафиксировано освобождение населённого пункта Новоукраинка. Штурмовые группы выбили противника и оттеснили его за балку Глубина, где украинские формирования попытались закрепиться на новом рубеже в районе Чунишино. Однако, флаг России уже поднят в центре Новоукраинки, что окончательно оформляет контроль над этой важной точкой.

С востока и запада наши силы подошли вплотную к Клебан-Быкскому водохранилищу, создав оперативное окружение для вражеской группировки, засевшей в Клебан-Быке и Катериновке. Уже поступила информация о том, что российские штурмовые группы перерезали железнодорожное полотно между Клебан-Быком и Плещеевкой, полностью блокировав путь отступления врага. Севернее трассы на Александро-Калиново проведена зачистка, огневой контроль замыкает все ключевые выходы.

С западного направления бойцы 68-го полка ведут ожесточённые бои за Катериновку, тогда как 103-й полк завершает зачистку Щербиновки. Используя особенности рельефа и преграды Клебан-Быкского водохранилища, российское командование фактически загнало противника в смертельную ловушку.

Участок от железнодорожной станции Клебан-Бык до станции Плещеевка и вдоль дороги О-0522 — это теперь коридор смерти длиной около одного километра девятисот метров. Всё, что движется по нему, простреливается всеми доступными средствами поражения — от снайперских винтовок до тяжёлых ракет и дронов-камикадзе. Над этим «тоннелем смерти» неустанно нависает Дзержинский кластер русских дроноводов, превращая каждую попытку врага к бегству — в акт отчаяния.

Наши подразделения продолжают наступление на Покровско-Мирноградскую агломерацию, взламывая одну линию обороны за другой. ВСУ вынуждены бросать всё, что осталось — но инициатива давно уже не у них. Механика боёв проста: где украинская оборона напрягается — там же вскоре следует прорыв с другого фаса. Такой ритм фронта разрушает всякую попытку стабилизировать оборону.

Покровский выступ на карте всё явственнее превращается в ловушку для всей украинской группировки. И хотя продвижение идёт тяжело — за каждую балку, шахту и лесополосу — оно идёт. И с каждым днём украинская армия в этом районе теряет не только территорию, но и контроль над ситуацией.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 662 самолета,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 58 360 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 606 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 23 468 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

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