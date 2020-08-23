Происшествие на тропе Большого каньона Крыма

В службу спасения поступило сообщение: на тропе Большого каньона Крыма — в районе «Ванны молодости» — мужчина оступился и не смог самостоятельно передвигаться дальше. Запросил помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым. С помощью носилок пострадавшего транспортировали к личному автомобилю, от медицинской помощи он отказался, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

МЧС Республики Крым напоминает: находясь на отдыхе ознакомьтесь с основными правилами безопасного поведения:

Для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;

Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;

Нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимать своевременные меры предосторожности;

Передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения;

Темп движения нужно определять по слабейшему в группе;

Не стоит сокращать путь за счет безопасности;

Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;

Преодолевать опасные участки реки с быстрым течением и трещины следует только при наличии надежной страховки;

Опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;

Избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

Фото ГУ МЧС России по РК