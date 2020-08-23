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Происшествие на тропе Большого каньона Крыма

Происшествие на тропе Большого каньона Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:58 23.08.2020

В службу спасения поступило сообщение: на тропе Большого каньона Крыма — в районе «Ванны молодости» — мужчина оступился и не смог самостоятельно передвигаться дальше. Запросил помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым. С помощью носилок пострадавшего транспортировали к личному автомобилю, от медицинской помощи он отказался, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

МЧС Республики Крым напоминает: находясь на отдыхе ознакомьтесь с основными правилами безопасного поведения:

  • Для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
  • Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
  • Нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимать своевременные меры предосторожности;
  • Передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения;
  • Темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
  • Не стоит сокращать путь за счет безопасности;
  • Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
  • Преодолевать опасные участки реки с быстрым течением и трещины следует только при наличии надежной страховки;
  • Опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
  • Избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

Фото ГУ МЧС России по РК

Происшествие на тропе Большого каньона Крыма

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