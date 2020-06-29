Происшествие в крымском с. Каменское — ребёнка едва не унесло в море

Происшествие в крымском с. Каменское Ленинского района произошло сегодня днём.
В службу спасения поступило сообщение, что на надувном матрасе ребенка уносит в открытое море в районе. К месту происшествия были направлены сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым, спасательный катер «Дмитрий Михайлик», 2 катера Пограничного управления ФСБ по Республике Крым. В результате, мальчик был поднят на борт катера Пограничного управления ФСБ по Республике Крым на расстоянии более километра от берега. В медицинской помощи он не нуждался, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму.
По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, специалисты спасательной группы по беспарашютному десантированию «КРЫМ-СПАС», находились в аэропорту Симферополя в боевой готовности для вылета на вертолёте МИ-8 МЧС России, с целью проведения поисково-спасательных работ в акватории Азовского моря.
Спасатели обучены для проведения подобных работ, имеют все необходимое спасательное снаряжение и готовы приступить к выполнению поставленных задач, получив разрешение на вылет, — подчёркивают в чрезвычайном ведомстве.
Отдыхая вблизи водных объектов, соблюдайте элементарные правила безопасности:
- купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
- если у Вас есть проблемы со здоровьем, купание в холодной воде ниже 21 градуса Вам противопоказано;
- после длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду;
- недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянении;
- не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног;
- не подплывайте к проходящим судам;
- родителям нужно больше уделять внимание детям, проводить с ними профилактические беседы, не оставлять их без присмотра во время отдыха возле водоемов;
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;
- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах — они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;
- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
- нельзя подавать крики ложной тревоги.
Даже если вы находитесь в месте, разрешенном для купания, не забывайте соблюдать правила безопасности! Особое внимание уделите детям: не оставляйте их без присмотра и не разрешайте самостоятельно использовать надувные плавательные средства. В случае чрезвычайного происшествия немедленно обратитесь в службу спасения по телефону «101» или «112».
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