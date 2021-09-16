Прокси-сервер: анонимность, безопасность и широкие возможности. Как выбрать?

Cфера IT-технологий не стоит на месте, а наша жизнь всё больше и больше уходит в «дебри» Всемирной паутины. Ну кто поспорит, что для большинства каждодневность — это 90% времени проведённых онлайн? И в том, что касается личных моментов, и бытовых, и, разумеется, рабочих. В виртуальный мир мы закачиваем буквально тонны информации как о себе любимом в мелочах, так и о своём бизнесе. Насколько это хорошо или плохо — в каждом конкретном случае стоит разбираться предметно. Но факт остаётся фактом: выдавая о себе всю правду на «весь мир» мы ставим под угрозу главное — личную безопасность. В самом широком смысле этих слов.

Хорошо то, что — повторимся: сфера IT-технологий не стоит на месте. И сегодня есть способы, общаясь налево-направо, всё-таки отстоять и свою анонимность, и защититься от злоумышленников и излишнего внимания, не ограничивая при этом себя в действиях. О чём речь? О прокси-серверах. Своеобразных посредниках, через которые можно связываться с «внешним миром» не заявляя о себе открыто. Алгоритм их работы прост: есть вы и ваш компьютер — и есть прокси-сервер, который маскирует фактически ваши данные, когда вы обращаетесь к какому-либо интересующему вас Интернет-ресурсу.

Как явное становится тайным? Такого рода сервера «умеют» изменять IP-адреса клиентов, с ними работающих, а также их расположение (страну и регион). Главное — не промахнуться и подобрать себе в партнёры надёжную компанию, предоставляющую такого рода услуги. Здесь — proxy-rating.com — рейтинг прокси-серверов, позволяющий получить актуальные данные о качестве работы платных и бесплатных прокси.

Представлен достоверный рейтинг, в котором поставщики услуг ранжированы по отзывам и параметрам. Пользователь может сравнить между собой платные и бесплатные сайты, выбрать подходящий вариант. Использование наших статистических данных позволяет оперативно и безошибочно выбрать proxy для рабочих или личных целей, — отмечают специалисты рейтинга лучших прокси-серверов «PROXY-RATING.com».

В чём может помочь прокси-сервер?

На самом деле прокси-сервера используют для самых разных целей. Так:

их используют для того, чтобы обойти блокировку сайтов;

для сохранения собственной конфиденциальности;

для повышения уровня безопасности при входе в сеть;

для решения бизнес-задач (продвижение интересов в соцсетях, SMM и т.д.).

Какими бывают прокси-сервера?

Разными. Выбор напрямую зависит от того, насколько сильная защита требуется. Определяться придётся среди таких основных видов прокси-серверов:

анонимные. Данные клиента не передают, обезличивая информацию.

Данные клиента не передают, обезличивая информацию. искажающие . Пользователей защищают, предоставляя «фальшивые» данные.

. Пользователей защищают, предоставляя «фальшивые» данные. приватные. Такие прокси-сервера постоянно меняют IP-адреса клиентов.

Кроме того, прокси-сервера могут быть платными и бесплатными. Какому отдать предпочтение? Специалисты говорят, что у платных преимуществ однозначно больше — они несут ответственность за свои действия, тогда как у бесплатных недостатков «вагон и маленькая тележка». Как-то:

IP-адреса бесплатных прокси зачастую внесены в SPAM-базы и black-листы.

бесплатные прокси-сервера не гарантируют стабильную работу.

и, наконец, не платите — уровень безопасности и конфиденциальности будет соответствующим. Зачастую — нулевым, вопреки обещаниям.

Что касается платных прокси-серверов, то отметим такой момент: при их покупке (аренде) ими пользуетесь только вы, так что и скорость интернет-сообщения будет априори высокой, и степень анонимности будет адекватной.

Стоит ли использовать прокси-сервера в принципе? Эксперты считают, что в существующих условиях, в ряде случаев — это оправданная необходимость. Информация, как известно, нынче правит миром, а её утечка просто-таки не допустима. Защищён — предупреждён, не так ли?