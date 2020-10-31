Прокси-сервер — посредник, который поможет «выйти в мир»

Как ни крути, а сегодня мы всё больше связываем нашу жизнь с сетью Интернет. И для многих из нас сегодня Всемирная паутина — это то самое «окно», посредством которого мы получаем 90% нам необходимых сведений. И работаем, и развлекаемся, и учимся, и решаем проблемы — от бытовых до финансовых — онлайн. Более того, с каждым днём наша потребность в получении всё большего объёма информации растёт. И… что уж там… всё чаще многие из нас сталкиваются с необходимостью получить доступ к данным, которые по тем или иным причинам закрыты для широкого круга пользователей. К примеру, попасть на платформы тех же международных торговых порталов, сугубо ориентированных на какую-либо локальную территорию. Хорошая новость в том, что сегодня такая «закрытость» — не приговор. «Велосипед» уже изобрели и он удачно работает. О чём идёт речь? О прокси-серверах. Так называемых посредниках между пользователями и Интернетом, которые в прямом смысле слова помогают «выйти в мир».

Купив или арендовав анонимный прокси-сервер у нас, — говорят в компании «SpaceProxy», — сможете преодолеть ограничения доступа к веб-сайтам, заблокированным в пределах вашей страны или региона. Наш сервис предлагает представителям организаций и частным клиентам разнообразный ассортимент приватных IP, которые помогут в решении задач любой сложности, будь то SMM-маркетинг или онлайн-игры.

Когда стоит задуматься о приобретении прокси-сервера?

Если речь идёт о SEO-продвижении товаров и услуг на зарубежных площадках, при работе с соцсетями, для участия в онлайн-играх, если есть необходимость обойти ограничения, связанные с геолокацией (к примеру — «пробиться» на иностранные порталы), при занятиях веб-серфингом, размещении рекламы, массовой рассылке сообщений и т.д.

Кроме того, прокси-сервер сослужит хорошую службу, когда необходимо:

обеспечить безопасность и конфиденциальность данных в Интернет;

повысить производительность сети;

контролировать доступ к сайтам с особо ценным контентом.

Существуют ли риски при использовании прокси-серверов?

Они есть. И серьёзные — связаны с личной безопасностью пользователей, когда их личные данные могут «просочиться» в открытый доступ. Однако возникнуть такие неприятности могут только в том случае, если использовать бесплатные прокси. Они крайне редко шифруют данные пользователей в должном режиме, за что и «страдают» — подвергаются атакам мошенников. Да и управляются, по сути, неизвестно кем, так что в чьих руках находится информация клиентов, и как может быть использована — большой вопрос.

При работе с платными сервисами такие «нестыковки» практически исключены, потому как компании, предоставляющие такие услуги на официальной основе дорожат своей репутацией, от которой напрямую зависит их бизнессостоятельность.

Ещё один повод не экономить, ведясь на «бесплатный сыр», — платные прокси обслуживают профессионалы.

В отличие от публичных IP, которые моментально теряют валидность, наши приватные адреса надолго сохраняют первоначальную функциональность. Арендовать IP можно на любой срок – от пары дней до года. Клиентам не приходится самостоятельно подбирать и настраивать прокси под свои задачи – консультанты круглосуточной онлайн-поддержки делают все за пользователей, — озвучивают алгоритм работы своего сервиса специалисты компании «SpaceProxy».

Кто может использовать прокси-сервер?

Ограничений нет. Это могут быть как частные лица, так и компании. Причём арендовать или купить можно не только один-два анонимных IP-адреса, но и десятки, а то и сотни (со скидкой «за опт», к слову).