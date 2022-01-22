Прокси-сервер — посредник, с которым всё скрытое становится явным, но личные данные под защитой

Сеть Интернет сегодня — «палка о двух концах». С одной стороны, это настоящий кладезь знаний и информации, «шкатулка» с ответами на все существующие в этом мире вопросы. С другой стороны, Всемирная паутина — огромная территория с возможностями, которые не всегда используют во благо. И если первый момент — несомненное добро, то второй — зло злющее, зачастую приносящее большие проблемы в самых разных сферах жизнедеятельности человека. Здесь можно вести речь и об утечке информации, и кражах денег, и вмешательстве в личную жизнь и т.д. Причём, по словам специалистов, только за последний год число мошенников и аферистов, действующих онлайн, увеличилось в разы. Более того, растёт их уровень «профессионализма». И то ли ещё будет… Потому, говорят эксперты, самое время учиться защищать себя в сети Интернет всеми возможными способами, а заодно и становится более продвинутыми с точки зрения «эксплуатации» Всемирной паутины в свою пользу.

Что точно стоит поставить на службу? Приватные прокси-сервера! С помощью этих посредников можно не только предупредить множество проблем, связанных с выходом в Интернет, но и помочь в решении профессиональных задач. Каких? В компании Proxy-seller.ru, специализирующейся на предоставлении прокси, отмечают — сервера такого рода однозначно стоит использовать в случаях работы, ориентированной на:

SEO-мероприятия — парсинг, в частности;

продвижение в социальных сетях;

размещение рекламы на различных крупных торговых площадках;

ботинга.

Для чего? Однозначно для обеспечения собственной безопасности, а также для «открытия дверей» в сети Интернет, которые по тем или иным иным причинам находятся вне доступа.

Прокси-сервера — суть работы

Что такое прокси-сервер? Это сервер-посредник, который обеспечивает связь пользователя с ресурсами, на которые этом самый пользователь заходит. Преимущество такой стратегии: прокси-сервер обрабатывает основную информацию, касающуюся пользователя: может менять исходящий IP-адрес, страну, регион. Тем самым, скрывая данные, озвучивание которых или «утечка» в сеть нежелательна. Таким образом, в частности, решаются проблемы:

обход бана, когда произошла блокировка IP;

обход ограничений, связанных с доступом на конкретные сайты, которые «не желают» видеть у себя пользователей с тех или иных регионов, или стран;

появляется возможность работать с различными ресурсами, оставаясь при этом анонимом (писать отзывы, к примеру).

При этом, к слову, использование прокси-серверов решает и ряд технических задач, направленных на оптимизацию работы в Интернет. В частности, обеспечивается более стабильное и скоростное соединение.

Прокси-сервер: главное — выбор партнёра

Это действительно так. Все выше обозначенные преимущества реализуются на практике только в том случае, если прокси предоставляет компания, специализирующаяся на такого рода услугах, и гарантирующая их качество своей репутацией.

Как выбрать такую? Главный совет — искать партнёра из разряда тех, кто постоянно наращивает обороты.

Мы большая компания, которая идет в ногу с современными технологиями. За 7 лет мы обслужили более 100 000 клиентов. На сегодняшний день сервис имеет самую большую сеть прокси серверов, это более 400 сетей и 800 подсетей, количество приватных прокси наращивается вместе с количеством клиентов. Данный факт позволяет предоставлять нашим пользователям возможность выдачи прокси в разброс, например: 100 ip адресов из 100 разных сетей/подсетей. Данная возможность оказалась очень важным критерием для работы пользователей, так как это способствует снижению рисков блокировки в системе, где используются прокси, — озвучивают свой алгоритм работы специалисты лидера в этой нише IT-услуг в компании «Proxy-Seller».

Ещё один важный момент: отдавать предпочтение компании, служба поддержки которой в постоянном доступе. Это важно в первую очередь потому, что от правильной настройки прокси зависит его работоспособность и качество всех тех «плюшек», которые даёт такое посредничество. «Косяки» здесь, тем более, если речь идёт о решении сложных профессиональных задач, согласитесь, недопустимы.

И, наконец: хороша та компания, которая гарантирует клиентам главное — прокси должны быть только в вашем личном пользовании. То есть быть индивидуальными. Это залог не только эффективной работы, но и абсолютной безопасности при использовании такого рода сервер.

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