Просто только на первый взгляд: что стоит учитывать при покупке детского электросамоката

Детский электросамокат — тот представитель современного «транспортного цеха», глядя на которое с уверенностью можно сказать: он переплюнул своего «предка», приводимого в движение «собственноножно», по популярности на пару-тройку порядков. Сегодня этим средством перемещения в пространстве (или отменным другом по развлечениям и активному отдыху?) буквально бредят и малышня, и подростки, и те, кто вот-вот выйдет «из детства». Правда, большинство из них ставят акцент не только на наличии самоката как такового, но и на том, что он из себя представляет. Причём по мнению юных «самокатоводителей» значение имеет всё: от внешнего вида до его трюковых возможностей. Но есть и другая сторона вопроса: покупка электросамоката — желание детей, но решение в большинстве случаев — всё-таки взрослых. У которых, естественное, есть свои требования к этому транспорту. И первое из них — безопасность в эксплуатации.
Так как же выбрать детский электросамокат, чтобы он угодил и детям, и взрослым? На какие вопросы стоит знать ответ, чтобы покупка этого средства передвижения оказалась максимально успешной? Отметим: теоретическая подготовка при решении поставленной задачи крайне важна. По той простой причине, что, по отзывам бывалых, детские самокаты лучше приобретать через интернет. В специализированных онлайн-магазинах https://www.smart-balance.com.ua/electro-samokaty/detskiy-elektrosamokat/, ассортимент которых однозначно больше, чем в любой торговой точке «за углом». А значит есть возможность найти того самого — подходящего по всем параметрам всем заинтересованным участникам процесса — «двухколёсного коня».
Когда возраст имеет значение…
Итак, на что же нужно обращать внимание, подбирая детский электросамокат? Существует несколько основополагающих рекомендаций.
Первое и, пожалуй, главное: выбирая технику, акцент делаем на возраст ребёнка. Чем меньше лет малышу, тем проще она должна быть с точки зрения разного рода функциональных «примочек». Также стоит учесть, что эксперты не рекомендуют в принципе покупать электросамокаты детям до 5 лет. Обоснование? Эта техника довольно тяжёлая (весит от 6 кг и больше), а при езде может развивать значительную скорость — совсем маленьким водителям справиться с ней вряд ли представляется возможным, что однозначно травмоопасно.
Если же вашему юному герою уже исполнилось 5 лет, то — самокат ему в руки! Что говорят специалисты? Для детей от 5 до 10 лет советуют приобретать более простые модели и более лёгкие. Именно на этом этапе юные гонщики приобретают навыки вождения, так что генеральная задача — научить ребёнка по-настоящему хорошо управлять техникой. Излишние «навороты» будут отвлекать внимание, а потому лучше обойтись без них.
Ну, а в возрасте 10 лет и старше — открывается больший простор для действий. Крепким и физически развитым детям уже можно покупать технику с большими функциональными возможностями. Но опять-таки стоит ориентироваться на навыки вождения чада и… что уж там… на его предрасположенность к авантюрам: вы ведь не думаете, что ребёнок, зная о том, что его самокат способен на трюки и развивать огромную скорость, не попробует провернуть что-нибудь этакое? Готовы к такого рода потрясениям? А ваш ребёнок?
Два колеса, руль и не только…
Что касается технических параметров самокатов, то:
- Для детей младшей возрастной группы — до 10 лет — эксперты рекомендуют приобретать трёхколёсные самокаты, а также с сиденьем. Этот элемент, говорят, облегчает процесс обучения. При этом не складные. Как показывает практика, такие модели малышам эксплуатировать не комфортно.
- Подбирая самокат по мощности, также стоит адекватно оценивать физические возможности ребёнка. «Отправная точка» — самокат, которым будет пользоваться мальчишка или девчонка до 10 лет, не должен «уметь» ускоряться до 50 км в час. Не угонитесь в случае необходимости. Да и шансов попасть в неприятности на дороге при таком скоростном друге у ребёнка будет однозначно больше, чем на относительном «тихоходе», мощность которого колеблется в пределах 150-200 Вт. Детям же старше 10 лет, с хорошими навыками вождения можно рекомендовать и более мощные модели (250-300 Вт), в том числе и рассчитанные на взрослых людей.
- Ещё один параметр, по которому электросамокаты отличаются друг от друга — колёса. Так, их размер может быть 2,8-16 дюймов (чем больше, тем аппарат серьёзнее). Выполнены они, к слову, могут быть из разных материалов — из силикона, полиуретана (самый распространённый вариант), пластика, резины. Какую модель выбрать? На вкус и цвет… А точнее — исходить стоит из условий, в которых будет эксплуатироваться техника. Где будет кататься ребёнок? По дорожке, выложенной плиткой в парке, сельской дороге, идеально ровному шоссе или по «горкам да пригоркам»? Общий совет: полиуретановые колёса более износостойкие, а также могут похвастаться повышенной проходимостью, тогда как однозначное преимущество надувных колёс — отменные амортизационные свойства.
- Наконец, выносливость электросамокатов напрямую зависит от ёмкости аккумулятора, которым техника оснащена. И чем мощнее батарея (а разброс может быть от 9-12 А/ч для прогулочных моделей и до 51 А/ч для внедорожных и скоростных), тем больше километров без подзарядки сможет пройти самокат. При этом, правда, прослеживается и другая прямая: чем больше ёмкость аккумулятора, тем дороже самокат.
Вес, максимальная нагрузка, «примочки» вроде LED-дисплеев, фар и т.д. — это также важные параметры, на которые стоит делать акцент при подборе электросамоката. Ведь они могут, как упростить процесс использования техники, так и усложнить. Могут быть абсолютно полезными, а могут так и остаться не востребованными опциями, серьёзно при этом повлияв на изначальную стоимость агрегата.
Скажете, не так просто учесть все моменты? Конечно. Именно поэтому эксперты рекомендуют приобретать технику в специализированных магазинах, консультанты которых могут дать дельные советы в каждом конкретном случае.
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