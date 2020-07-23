Просто только на первый взгляд: что стоит учитывать при покупке детского электросамоката

Детский электросамокат — тот представитель современного «транспортного цеха», глядя на которое с уверенностью можно сказать: он переплюнул своего «предка», приводимого в движение «собственноножно», по популярности на пару-тройку порядков. Сегодня этим средством перемещения в пространстве (или отменным другом по развлечениям и активному отдыху?) буквально бредят и малышня, и подростки, и те, кто вот-вот выйдет «из детства». Правда, большинство из них ставят акцент не только на наличии самоката как такового, но и на том, что он из себя представляет. Причём по мнению юных «самокатоводителей» значение имеет всё: от внешнего вида до его трюковых возможностей. Но есть и другая сторона вопроса: покупка электросамоката — желание детей, но решение в большинстве случаев — всё-таки взрослых. У которых, естественное, есть свои требования к этому транспорту. И первое из них — безопасность в эксплуатации.

Так как же выбрать детский электросамокат, чтобы он угодил и детям, и взрослым? На какие вопросы стоит знать ответ, чтобы покупка этого средства передвижения оказалась максимально успешной? Отметим: теоретическая подготовка при решении поставленной задачи крайне важна. По той простой причине, что, по отзывам бывалых, детские самокаты лучше приобретать через интернет. В специализированных онлайн-магазинах https://www.smart-balance.com.ua/electro-samokaty/detskiy-elektrosamokat/, ассортимент которых однозначно больше, чем в любой торговой точке «за углом». А значит есть возможность найти того самого — подходящего по всем параметрам всем заинтересованным участникам процесса — «двухколёсного коня».

Когда возраст имеет значение…

Итак, на что же нужно обращать внимание, подбирая детский электросамокат? Существует несколько основополагающих рекомендаций.

Первое и, пожалуй, главное: выбирая технику, акцент делаем на возраст ребёнка. Чем меньше лет малышу, тем проще она должна быть с точки зрения разного рода функциональных «примочек». Также стоит учесть, что эксперты не рекомендуют в принципе покупать электросамокаты детям до 5 лет. Обоснование? Эта техника довольно тяжёлая (весит от 6 кг и больше), а при езде может развивать значительную скорость — совсем маленьким водителям справиться с ней вряд ли представляется возможным, что однозначно травмоопасно.

Если же вашему юному герою уже исполнилось 5 лет, то — самокат ему в руки! Что говорят специалисты? Для детей от 5 до 10 лет советуют приобретать более простые модели и более лёгкие. Именно на этом этапе юные гонщики приобретают навыки вождения, так что генеральная задача — научить ребёнка по-настоящему хорошо управлять техникой. Излишние «навороты» будут отвлекать внимание, а потому лучше обойтись без них.

Ну, а в возрасте 10 лет и старше — открывается больший простор для действий. Крепким и физически развитым детям уже можно покупать технику с большими функциональными возможностями. Но опять-таки стоит ориентироваться на навыки вождения чада и… что уж там… на его предрасположенность к авантюрам: вы ведь не думаете, что ребёнок, зная о том, что его самокат способен на трюки и развивать огромную скорость, не попробует провернуть что-нибудь этакое? Готовы к такого рода потрясениям? А ваш ребёнок?

Два колеса, руль и не только…

Что касается технических параметров самокатов, то:

Для детей младшей возрастной группы — до 10 лет — эксперты рекомендуют приобретать трёхколёсные самокаты, а также с сиденьем. Этот элемент, говорят, облегчает процесс обучения. При этом не складные. Как показывает практика, такие модели малышам эксплуатировать не комфортно.

Подбирая самокат по мощности, также стоит адекватно оценивать физические возможности ребёнка. «Отправная точка» — самокат, которым будет пользоваться мальчишка или девчонка до 10 лет, не должен «уметь» ускоряться до 50 км в час. Не угонитесь в случае необходимости. Да и шансов попасть в неприятности на дороге при таком скоростном друге у ребёнка будет однозначно больше, чем на относительном «тихоходе», мощность которого колеблется в пределах 150-200 Вт. Детям же старше 10 лет, с хорошими навыками вождения можно рекомендовать и более мощные модели (250-300 Вт), в том числе и рассчитанные на взрослых людей.

Ещё один параметр, по которому электросамокаты отличаются друг от друга — колёса. Так, их размер может быть 2,8-16 дюймов (чем больше, тем аппарат серьёзнее). Выполнены они, к слову, могут быть из разных материалов — из силикона, полиуретана (самый распространённый вариант), пластика, резины. Какую модель выбрать? На вкус и цвет… А точнее — исходить стоит из условий, в которых будет эксплуатироваться техника. Где будет кататься ребёнок? По дорожке, выложенной плиткой в парке, сельской дороге, идеально ровному шоссе или по «горкам да пригоркам»? Общий совет: полиуретановые колёса более износостойкие, а также могут похвастаться повышенной проходимостью, тогда как однозначное преимущество надувных колёс — отменные амортизационные свойства.

Наконец, выносливость электросамокатов напрямую зависит от ёмкости аккумулятора, которым техника оснащена. И чем мощнее батарея (а разброс может быть от 9-12 А/ч для прогулочных моделей и до 51 А/ч для внедорожных и скоростных), тем больше километров без подзарядки сможет пройти самокат. При этом, правда, прослеживается и другая прямая: чем больше ёмкость аккумулятора, тем дороже самокат.

Вес, максимальная нагрузка, «примочки» вроде LED-дисплеев, фар и т.д. — это также важные параметры, на которые стоит делать акцент при подборе электросамоката. Ведь они могут, как упростить процесс использования техники, так и усложнить. Могут быть абсолютно полезными, а могут так и остаться не востребованными опциями, серьёзно при этом повлияв на изначальную стоимость агрегата.

Скажете, не так просто учесть все моменты? Конечно. Именно поэтому эксперты рекомендуют приобретать технику в специализированных магазинах, консультанты которых могут дать дельные советы в каждом конкретном случае.