Проводится проверка по факту ДТП в Красногвардейске — подросток оказался под колёсами авто

ДТП в Красногвардейске произошло 31 декабря 2019 г. в 11:50.

Водитель автомобиля «Хенде» (гражданин 1981 г.р.), двигаясь по ул.Крупской со стороны ул.Островской — в направлении ул.Ленина, совершил наезд на пешехода 2006 г.р., который двигался по ул.Крупской вдоль проезжей части во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован, — озвучили детали аварии в пресс-службе МВД России в Крыму.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливается тяжесть полученных подростком телесных повреждений. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Госавтоинспекция обращает внимание граждан!

Пешеход — это тот человек, который передвигается пешком на проезжей части. Согласно законодательству, ему разрешено двигаться по пешеходным дорожкам, тротуарам или обочине навстречу движению автомобилей, если первые два варианта отсутствуют.

Для пересечения проезжей части существуют наземные, подземные и надземные переходы. Для человека это наиболее безопасные способы. Владельцы велосипедов должны пересекать дорогу пешком.

К сожалению, переходы есть не везде, в случае их отсутствия пеший участник дорожного движения может совершить пересечение проезжей части на перекрестке по линиям тротуара или обочине.

В том случае, если отсутствуют все вышеперечисленные условия, перейти проезжую часть под прямым углом можно на участке, где нет ограждений и приближающегося транспортного средства.

Но нужно помнить о собственной безопасности. В темное время суток или в условиях плохой видимости желательно иметь на одежде светоотражающие элементы.

На пешеходном переходе важно также заботиться о собственной безопасности. Прежде чем перейти дорогу, нужно убедиться, что движение будет безопасным, что нет приближающегося транспортного средства.

Пешеход — это более уязвимый участник движения и о своей безопасности он вынужден заботиться самостоятельно.

Госавтоинспекция также напоминает водителям о том, что, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости, остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.