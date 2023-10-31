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Работники культуры провели сбор необходимого для военнослужащих, находящихся в зоне СВО

Работники культуры Крыма провели сбор необходимого для военнослужащих, находящихся в зоне СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 13:15 31.10.2023

Важна поддержка каждого!

Сотрудники министерства культуры Крыма и республиканских учреждений сферы культуры с первого дня специальной военной операции проводят сбор необходимого из перечня дополнительной потребности для военнослужащих Российской Федерации.

Работники культуры Крыма провели сбор необходимого для военнослужащих, находящихся в зоне СВО

Крымчане занимаются закупкой и комплектованием гуманитарной помощи для нужд воинов, которые сейчас защищают интересы государства. Люди уверены: «В достижении целей важна поддержка каждого гражданина нашей страны».

Работники культуры Крыма провели сбор необходимого для военнослужащих, находящихся в зоне СВО

Очередной гуманитарный груз готов к отправке в зону СВО.

Работники культуры Крыма провели сбор необходимого для военнослужащих, находящихся в зоне СВО

Приобретены лопаты штыковые, лопаты совковые, печки-буржуйки, ведра пластиковые, ведра металлические, мешки строительные, плиты газовые, баллоны газовые, топоры, молотки, шуруповерты, телефон АТС, маски сварочные, набор отверток, набор насадок, диски на УШМ, болгарка, перфораторы, дрели, гайковерт, бензопилы, тепловая пушка, электроды, наборы ключей, сидушки-карематы, коврики-карематы, спальный мешок, маскировочные сети, перчатки строительные, куртка ветроводозащитная, куртка флисовая, бинокль, термос, наколенники, налокотники, перчатки зимние, пончо, носки теплые, шапка утепленная, наборы для личной гигиены, сумка-аптечка тактическая, жгуты кровоостанавливающие, медикаменты по списку, — перечислили в министерстве культуры РК.

Работники культуры Крыма провели сбор необходимого для военнослужащих, находящихся в зоне СВО

Всё необходимое ежемесячно передается в МЧС РК для дальнейшей транспортировки в зону СВО.

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Работники культуры Крыма провели сбор необходимого для военнослужащих, находящихся в зоне СВО

Фото: пресс-служба минкульта РК.

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