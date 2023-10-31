Работники культуры Крыма провели сбор необходимого для военнослужащих, находящихся в зоне СВО

Важна поддержка каждого!

Сотрудники министерства культуры Крыма и республиканских учреждений сферы культуры с первого дня специальной военной операции проводят сбор необходимого из перечня дополнительной потребности для военнослужащих Российской Федерации.

Крымчане занимаются закупкой и комплектованием гуманитарной помощи для нужд воинов, которые сейчас защищают интересы государства. Люди уверены: «В достижении целей важна поддержка каждого гражданина нашей страны».

Очередной гуманитарный груз готов к отправке в зону СВО.

Приобретены лопаты штыковые, лопаты совковые, печки-буржуйки, ведра пластиковые, ведра металлические, мешки строительные, плиты газовые, баллоны газовые, топоры, молотки, шуруповерты, телефон АТС, маски сварочные, набор отверток, набор насадок, диски на УШМ, болгарка, перфораторы, дрели, гайковерт, бензопилы, тепловая пушка, электроды, наборы ключей, сидушки-карематы, коврики-карематы, спальный мешок, маскировочные сети, перчатки строительные, куртка ветроводозащитная, куртка флисовая, бинокль, термос, наколенники, налокотники, перчатки зимние, пончо, носки теплые, шапка утепленная, наборы для личной гигиены, сумка-аптечка тактическая, жгуты кровоостанавливающие, медикаменты по списку, — перечислили в министерстве культуры РК.

Всё необходимое ежемесячно передается в МЧС РК для дальнейшей транспортировки в зону СВО.

Фото: пресс-служба минкульта РК.