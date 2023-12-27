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Ракетный удар ВСУ по Феодосии: итоговые данные
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Ракетный удар ВСУ по Феодосии: итоговые данные

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:48 27.12.2023

Напомним, ракетный удар по Феодосии украинцы нанесли 26 декабря ночью. Один человек погиб, четверо ранены в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии. Как сообщили в Минобороны РФ, повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

В военном ведомстве отметили, что два самолета Су-24, которые атаковали Феодосию, были сбиты примерно в 125 км северо-восточнее Николаева.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Обстоятельства происшествия

  • Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт Феодосии в 04:16 мск. К этому моменту, по его словам, детонация в порту прекратилась, а пожар был локализован.
  • Как уточнило Минобороны РФ, украинская авиация использовала авиационные управляемые ракеты.
  • Российская ПВО уничтожила два украинских Су-24, запустивших ракеты по Феодосии, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), добавили в российском военном ведомстве.

Последствия

  • Один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили власти Крыма. По данным Минздрава республики, один человек остается в больнице.
  • Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».
  • Пострадало здание вокзала, власти заявили также о повреждении шести зданий, где в основном выбиты стекла.
  • МЧС Крыма сообщило о локализации и ликвидации пожаров, возникших после атаки на Феодосию.
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Реакция властей

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе ВСУ и повреждениях «Новочеркасска», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
  • Власти Крыма осудили видеосъемку удара местными жителями, их личности уже установлены. Советник главы региона Олег Крючков пояснил, что, снимая атаки ВСУ, жители Крыма помогают украинской разведке.
  • В Кремле сообщили, что вопрос уголовной ответственности за такие действия не обсуждается.

Ликвидация последствий

  • Власти планируют отселить жильцов нескольких домов рядом с местом ЧП. В пункты временного размещения эвакуировали шесть человек.
  • На вокзал Феодосии временно перестали прибывать пригородные поезда, составы перенаправили на станцию Айвазовская.
  • В целом движение поездов в Крыму происходит в нормальном режиме, сообщал министр транспорта республики Николай Лукашенко. По его словам, действуют Крымский мост и паромная переправа, пункты пропуска.
  • В Феодосии временно перекрывали движение транспорта по прилегающим к прибрежной линии улицам Десантников и Красноармейской. Изменено расписание автобусов. Позже сообщили о восстановлении движения по двум улицам.
  • В Феодосии две школы перевели на дистанционное обучение после атаки по городу.

источник: ТАСС

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