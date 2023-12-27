Ракетный удар ВСУ по Феодосии: итоговые данные

Напомним, ракетный удар по Феодосии украинцы нанесли 26 декабря ночью. Один человек погиб, четверо

ранены

в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии. Как сообщили в Минобороны РФ, повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».