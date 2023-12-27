Ракетный удар ВСУ по Феодосии: итоговые данные

В военном ведомстве отметили, что два самолета Су-24, которые атаковали Феодосию, были сбиты примерно в 125 км северо-восточнее Николаева.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
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Обстоятельства происшествия
- Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт Феодосии в 04:16 мск. К этому моменту, по его словам, детонация в порту прекратилась, а пожар был локализован.
- Как уточнило Минобороны РФ, украинская авиация использовала авиационные управляемые ракеты.
- Российская ПВО уничтожила два украинских Су-24, запустивших ракеты по Феодосии, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), добавили в российском военном ведомстве.
Последствия
- Один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили власти Крыма. По данным Минздрава республики, один человек остается в больнице.
- Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».
- Пострадало здание вокзала, власти заявили также о повреждении шести зданий, где в основном выбиты стекла.
- МЧС Крыма сообщило о локализации и ликвидации пожаров, возникших после атаки на Феодосию.
Реакция властей
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе ВСУ и повреждениях «Новочеркасска», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- Власти Крыма осудили видеосъемку удара местными жителями, их личности уже установлены. Советник главы региона Олег Крючков пояснил, что, снимая атаки ВСУ, жители Крыма помогают украинской разведке.
- В Кремле сообщили, что вопрос уголовной ответственности за такие действия не обсуждается.
Ликвидация последствий
- Власти планируют отселить жильцов нескольких домов рядом с местом ЧП. В пункты временного размещения эвакуировали шесть человек.
- На вокзал Феодосии временно перестали прибывать пригородные поезда, составы перенаправили на станцию Айвазовская.
- В целом движение поездов в Крыму происходит в нормальном режиме, сообщал министр транспорта республики Николай Лукашенко. По его словам, действуют Крымский мост и паромная переправа, пункты пропуска.
- В Феодосии временно перекрывали движение транспорта по прилегающим к прибрежной линии улицам Десантников и Красноармейской. Изменено расписание автобусов. Позже сообщили о восстановлении движения по двум улицам.
- В Феодосии две школы перевели на дистанционное обучение после атаки по городу.
источник: ТАСС
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