Расчетный счет для бизнеса: на что обратить внимание при выборе банка

Для большинства видов бизнеса расчетный счет – первый шаг после регистрации компании. Через него проводятся платежи поставщикам, поступает выручка, перечисляются налоги и зарплата сотрудникам. При этом банки предлагают разные условия по стоимости, функциональности и качеству сервиса, и ориентироваться в этом многообразии с первого взгляда непросто. Чтобы выбрать подходящий вариант, важно понимать, на какие параметры обращать внимание при открытии счета для бизнеса.

Из чего складывается стоимость обслуживания

При выборе банка финансовые условия – один из ключевых параметров, поскольку именно они определяют ежемесячную нагрузку на бизнес. В стоимость обслуживания, как правило, входят плата за ведение счета, комиссии за платежные поручения, операции с наличными. Набор значимых параметров зависит от специфики работы: для компаний с большим количеством переводов важна стоимость каждого платежа, для тех, кто принимает оплату картой, – условия эквайринга.

Часть банков снижает тарифы при росте оборота, что позволяет оптимизировать расходы по мере развития бизнеса.

Цифровые инструменты и поддержка банка

Управление счетом сегодня происходит преимущественно через личный кабинет и мобильное приложение, поэтому качество цифровых инструментов напрямую влияет на удобство работы. Хорошо выстроенный интерфейс позволяет быстро формировать платежные поручения, подключать бухгалтерские сервисы и отслеживать операции без лишних усилий. Чем понятнее устроен сервис, тем меньше времени уходит на рутинные задачи и тем ниже вероятность ошибок при проведении платежей.

Техническая поддержка с круглосуточным доступом – такая же часть качественного сервиса, как и удобный интерфейс: при возникновении сложностей предприниматель оперативно получает помощь, не прерывая рабочие процессы.

Как выбрать банк и оформить счет

Банки предлагают разные условия, поэтому перед оформлением счета имеет смысл сравнить несколько вариантов по ключевым параметрам:

наличие льготного или бесплатного периода при открытии счета;

скорость проведения платежей, в том числе межбанковских;

возможность интеграции с бухгалтерским программным обеспечением;

условия подключения эквайринга для приема карточных платежей;

доступность технической поддержки по нескольким каналам связи.

После того как подходящий банк выбран, процедура оформления в большинстве случаев проходит дистанционно: чтобы открыть счет в банке, достаточно подать заявку онлайн и предоставить стандартный пакет документов. Заявка рассматривается, как правило, в течение одного-двух рабочих дней, после чего счет становится доступен для проведения операций.

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