Расширен перечень жизненно важных препаратов и перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями и лекарственными формами для лечения пациентов с различными онкологическими, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
В обновлённый перечень добавлено 18 препаратов, которые применяются при лечении лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, системной красной волчанки, анемии при хронической болезни почек, тахикардии, нарушений липидного обмена, пневмонии, перитонита, хронической обструктивной болезни лёгких, тяжёлой формы бронхиальной астмы, а также для профилактики тромботических осложнений и при проведении антиретровирусной терапии.
В числе таких препаратов – занубрутиниб, полатузумаб ведотин, нурулимаб+пролголимаб, инотузумаб озогамицин, алпелисиб, анифролумаб, алоглиптин+пиоглитазон, эсмолол, роксадустат, инклисиран, биапенем, атазанавир+ритонавир, фампридин, гликопиррония бромид + индакатерол+мометазон, беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол, будесонид + гликопиррония бромид + формотерол, тезепелумаб.
Для четырёх медикаментов, ранее включённых в перечень, добавлены дополнительные лекарственные формы. Это касается инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила.
Этим же распоряжением расширен перечень препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий. В него включено противоопухолевое средство изатуксимаб, применяемое при лечении множественной миеломы.
Комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 20 января, Михаил Мишустин подчеркнул, что изготовление уже половины этих лекарств осуществляется у нас в стране.
Такая работа будет продолжена в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», чтобы до 2030 года нарастить долю отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов до 90%, – отметил глава кабмина.
Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов.
Препараты для лечения высокозатратных нозологий централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно. Расходы на их закупку финансируются из федерального бюджета.
Подписанным документом вносятся изменения в распоряжение Правительства от 12 октября 2019 года №2406-р.
источник: по информации Правительства Российской Федерации
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