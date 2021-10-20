Реальный заработок на ставках

Ставки на спорт могут приносить, и приносят очень солидные суммы. Но важно учитывать несколько важных моментов. В противном случае, можно стать одним из тех 80%, которые сразу проигрывают свой банк и навсегда становятся убежденными в невозможности стабильно зарабатывать таким образом.

Как делать выигрышные ставки?

Единственно действенный метод – глубокий анализ каждой игры. Дело не зависит от вида пари (предматчевые или в лайв режиме), если делать ставки по ходу матча, тогда придется делать глубокий анализ намного быстрее. В него (анализ) должно входить как можно больше информации, но есть несколько обязательных моментов, которые должны быть учтены:

форма спортсменов/команд;

мотивация на игру;

прошлая статистика;

очные встречи;

психологический анализ главных игроков (разводы, свадьбы);

состав, если речь идет о командных играх;

недавние травмы;

кто обслуживает игру (рефери, судья, арбитр);

инсайдерская информация (при возможности).

Внимание! Насколько бы анализ не был глубок и полноценен, всегда есть возможность попасть в ситуацию, когда одной команде/игроку везет, а другой – нет. С этим ничего не поделать, но чтобы не проиграть весь банк за одну ставку, необходимо соблюдать некоторые правила и обратиться за прогнозами на спорт.

Сумма выигрыша напрямую зависит от суммы ставки. Не нужно надеяться на крупный «куш» при малом банке и недостаточном уровне знаний. Но есть достаточно примеров успешных бетторов, которые в плохой день получают по 100 тысяч рублей (это если говорить об отечественных). Зарубежные иногда даже участвуют в подставных матчах, но об этой информации никому не узнать, чтобы успеть заключить пари.

Нерушимые правила каждого беттора

В основном все эти правила касаются разумного ведения своего банка. Естественно, есть несколько примеров, когда собирали экспрессы под минимальные суммы и максимальные процессы. Были и другие ситуации, когда делали одну ставку ва-банк и аутсайдер забирал место фаворита. Но все эти истории скорее исключения из правил, это не лотерея. А правила стабильного заработка выглядят следующим образом:

Никогда не играть ва-банк (на все деньги). Опытные бетторы, которые ежедневно зарабатывают ставками, тратят не более 5% на ставку. Новичкам рекомендуется выделять от банка 1-3%. Любые деньги, которые вводятся в БК на свой счет, должны быть потенциально проиграны. Они не должны быть последними или важными в случае потери. Но в другой момент, настраивать себя изначально на проигрыш тоже не надо. Чем выше сумма, тем быстрее можно подняться. Это очевидно, но только при строгом соблюдении всего вышесказанного. Никогда не быть болельщиком/фанатом. Это самая частая ошибка, причем не только начинающих бетторов. Помните – только глубокий анализ без пристрастий. Относиться к ставкам, как к работе, а не развлечению. Если не будет цели заработать деньги, тогда лучше поставить все на «зеро» в рулетке и также быстро потерять их.

Правила очень простые. Принцип работы букмекерских контор тоже не должен вызвать сложностей. Важно контролировать себя и не поддаваться азарту – это просто работа.

Источник: https://vprognoze.ru