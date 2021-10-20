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Реальный заработок на ставках
фото: pxhere.com

Реальный заработок на ставках

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 16:09 20.10.2021

Ставки на спорт могут приносить, и приносят очень солидные суммы. Но важно учитывать несколько важных моментов. В противном случае, можно стать одним из тех 80%, которые сразу проигрывают свой банк и навсегда становятся убежденными в невозможности стабильно зарабатывать таким образом.

Реальный заработок на ставках

Как делать выигрышные ставки?

Единственно действенный метод – глубокий анализ каждой игры. Дело не зависит от вида пари (предматчевые или в лайв режиме), если делать ставки по ходу матча, тогда придется делать глубокий анализ намного быстрее. В него (анализ) должно входить как можно больше информации, но есть несколько обязательных моментов, которые должны быть учтены:

  • форма спортсменов/команд;
  • мотивация на игру;
  • прошлая статистика;
  • очные встречи;
  • психологический анализ главных игроков (разводы, свадьбы);
  • состав, если речь идет о командных играх;
  • недавние травмы;
  • кто обслуживает игру (рефери, судья, арбитр);
  • инсайдерская информация (при возможности).

Внимание! Насколько бы анализ не был глубок и полноценен, всегда есть возможность попасть в ситуацию, когда одной команде/игроку везет, а другой – нет. С этим ничего не поделать, но чтобы не проиграть весь банк за одну ставку, необходимо соблюдать некоторые правила и обратиться за прогнозами на спорт.

Сумма выигрыша напрямую зависит от суммы ставки. Не нужно надеяться на крупный «куш» при малом банке и недостаточном уровне знаний. Но есть достаточно примеров успешных бетторов, которые в плохой день получают по 100 тысяч рублей (это если говорить об отечественных). Зарубежные иногда даже участвуют в подставных матчах, но об этой информации никому не узнать, чтобы успеть заключить пари.

Нерушимые правила каждого беттора

В основном все эти правила касаются разумного ведения своего банка. Естественно, есть несколько примеров, когда собирали экспрессы под минимальные суммы и максимальные процессы. Были и другие ситуации, когда делали одну ставку ва-банк и аутсайдер забирал место фаворита. Но все эти истории скорее исключения из правил, это не лотерея. А правила стабильного заработка выглядят следующим образом:

  1. Никогда не играть ва-банк (на все деньги). Опытные бетторы, которые ежедневно зарабатывают ставками, тратят не более 5% на ставку. Новичкам рекомендуется выделять от банка 1-3%.
  2. Любые деньги, которые вводятся в БК на свой счет, должны быть потенциально проиграны. Они не должны быть последними или важными в случае потери. Но в другой момент, настраивать себя изначально на проигрыш тоже не надо.
  3. Чем выше сумма, тем быстрее можно подняться. Это очевидно, но только при строгом соблюдении всего вышесказанного.
  4. Никогда не быть болельщиком/фанатом. Это самая частая ошибка, причем не только начинающих бетторов. Помните – только глубокий анализ без пристрастий.
  5. Относиться к ставкам, как к работе, а не развлечению. Если не будет цели заработать деньги, тогда лучше поставить все на «зеро» в рулетке и также быстро потерять их.

Реальный заработок на ставках

Правила очень простые. Принцип работы букмекерских контор тоже не должен вызвать сложностей. Важно контролировать себя и не поддаваться азарту – это просто работа.

Источник: https://vprognoze.ru

Реальный заработок на ставках

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