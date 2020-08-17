РХТУ будет развивать свои разработки по подготовке и очистке воды с крымскими университетами

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева Александр Мажуга во время рабочей поездки в Республику Крым и город Севастополь подписал соглашение о сотрудничестве с руководством Крымского федерального университета и Севастопольского государственного университета в области химии и химии моря. Представители этих университетов выразили заинтересованность в разработках РХТУ в области водоподготовки и водоочистки, так как вопрос обеспечения экологически чистой пресной водой особенно актуален для полуострова. Александр Мажуга обсудил возможные совместные проекты с ректором и проректором с Крымского федерального университета — Андреем Фалалеевым и Михаилом Сергеевым. Речь шла о проектах по развитию медицины и здравоохранения, а также о планах совместного поиска РНК-инсектицидов, наиболее благоприятных к использованию в непростых природных условиях стран Африки. Во время диалога с Первым проректором Севастопольского государственного университета Денисом Ярыгиным говорили о проектах в области химии моря и развитию программ ядерной химии, отдельно обсудили возможность совместной работы над моделями выделения биологически активных соединений из возобновляемых источников.

Наши коллеги очень заинтересованы в разработках РХТУ в области водоподготовки и водоочистки, — цитирует пресс-служба Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева ректора РХТУ Александра Мажугу, — так как в последние годы вопрос обеспечения экологически чистой пресной водой стал особенно актуальным для полуострова. Созданная Российским химико-технологическим университетом в рамках ФЦП «Исследования и разработки» мобильная установка по опреснению воды особенно интересна крымским специалистам. К тому же РХТУ обладает высокими компетенциями в области разработок по обессоливанию морской воды, что нашло отражение в сотрудничестве с химическими предприятиями «Крымский титан» и «Завод «Бром».

Отдельным пунктом в повестке дня стало обсуждение совместных образовательных программ в рамках проекта «Менделеевские классы». Руководители российских вузов обсудили вопросы взаимодействия по программам модернизации высшего образования и очертили перспективы совместных сетевых программ по химической технологии.

КФУ и СевГУ являются ведущими вузами морской химии и химии природных соединений, оба вуза заинтересованы в участии в Программе стратегического академического лидерства, направленной на поддержку развития вузов на принципах интеграции, состязательности и открытости. Многовекторное сотрудничество вузов полуострова и РХТУ должно стать ярким примером успешного взаимодействия в рамках Программы Министерства науки и высшего образования.

фото: пресс-служба Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева