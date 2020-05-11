Розы, пионы, глицинии — Никитский ботанический сад в цвету

С приходом мая Никитский ботанический сад окутан волшебным цветением самых различных растений, включая королеву цветов – розу. Но поскольку из-за пандемии попасть в парки ещё невозможно, на сайте и на страничках НБС-ННЦ в социальных сетях ежедневно публикуются фоторепортажи самых красивых локаций Сада. Помогают показать эту ошеломляющую красоту лучшие журналисты-фотографы Крыма.

Весной особенно ясно понимаешь, почему Никитский сад называли Императорским. Он свою осанку, свой сан не растерял! – комментирует кандидат биологических наук, заведующая отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Светлана Плугатарь. – Обширнейшая палитра красок распускающихся цветов впечатляет необычайно! Нынче просто поражают взгляд невероятно пышные каскады глициний, напоминающие пенный цветочный водопад. А наша коллекция сирени примечательна ещё и тем, что с 2011 года Никитский сад – участник федерального проекта «Сирень Победы», цель которого – высадить в каждом из 13 городов-героев аллеи из саженцев отечественных сортов сирени, названия которых связаны с событиями или героями Великой Отечественной войны. Селекционерами НБС созданы такие уникальные сорта, как «Севастопольский вальс» и «Эльтиген», идёт работа над созданием сортов «Брест» и «Героям Сталинграда». В этом году цветение сирени активно продолжается и после Дня Победы, а всего в НБС насчитывается более 100 сортов и форм зарубежной и отечественной селекции, часть из которых уже включена в коллекцию, а часть находится в изучении и на размножении.

Вторая декада мая отмечена также цветением розмарина, фиалок, анютиных глазок, маргариток, мускари. Свои царственные права уже предъявляет и королева цветов – роза, селекция которой занимает особое место в научной деятельности сотрудников Никитского ботанического сада. Недаром его достижения в области селекции садовых роз получили мировое призвание, а три сорта – «Климентина», «Коралловый сюрприз» и «Пёстрая фантазия» удостоены высоких наград на международных конкурсах в Италии и Германии.

Пришло время цветения роскошных пионов. Набирают силы клематисы, коллекция которых в НБС насчитывает 127 видов и сортов. И вот-вот покажут себя во всей красе ирисы. Но об их карнавале мы расскажем отдельно, — отмечают в пресс-службе Никитского ботаниеского сада.

Фото Виталия Ковтуна