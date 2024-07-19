Прямо сейчас:
Главная | Актуально | «Русская весна» в 2014 году спасла Крым от НАТО
актуально в республике
«Русская весна» в 2014 году спасла от НАТО
иллюстрация: pikist.com

«Русская весна» в 2014 году спасла Крым от НАТО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:37 19.07.2024

Крым до 2014 года был крайне интересен для морских держав блока НАТО, не только для проецирования сил на Черное море, но и с учетом возможных действий на Ближнем Востоке. Воссоединение полуострова с Россией предотвратило развертывание там сил Североатлантического альянса, считает директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Скорее всего, там давно были бы какие-либо военные объекты НАТО, и они бы активно использовались, поскольку положение полуострова уникальное, с точки зрения не только проецирования силы на Черное море, но и с учетом возможных действий над Ближнем Востоке, — цитирует ТАСС Василия Кашина. 

Он уточнил, что до 2014 года Крым регулярно посещали западные делегации, а Украина проводила там совместные с НАТО военные мероприятия.

Крым был очень интересен. И, собственно говоря, есть документы, которые говорят о том, что воссоединение с Крымом в 2014 году предотвратило развертывание в Крыму сил НАТО. И были опубликованы <…> материалы тендеров, которые объявлялись военно-морскими силами и морской пехотой США на строительство и ремонт различных объектов в Крыму, — подчёркивает эксперт. 

источник: ТАСС

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и мир

Комментарии для сайта Cackle
Крым и мир
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.