«Русская весна» в 2014 году спасла Крым от НАТО

Скорее всего, там давно были бы какие-либо военные объекты НАТО, и они бы активно использовались, поскольку положение полуострова уникальное, с точки зрения не только проецирования силы на Черное море, но и с учетом возможных действий над Ближнем Востоке, — цитирует ТАСС Василия Кашина.
Он уточнил, что до 2014 года Крым регулярно посещали западные делегации, а Украина проводила там совместные с НАТО военные мероприятия.
Крым был очень интересен. И, собственно говоря, есть документы, которые говорят о том, что воссоединение с Крымом в 2014 году предотвратило развертывание в Крыму сил НАТО. И были опубликованы <…> материалы тендеров, которые объявлялись военно-морскими силами и морской пехотой США на строительство и ремонт различных объектов в Крыму, — подчёркивает эксперт.
источник: ТАСС
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С тегами: Крым и мир