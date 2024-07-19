«Русская весна» в 2014 году спасла Крым от НАТО

Крым до 2014 года был крайне интересен для морских держав блока НАТО, не только для проецирования сил на Черное море, но и с учетом возможных действий на Ближнем Востоке. Воссоединение полуострова с Россией предотвратило развертывание там сил Североатлантического альянса, считает директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Скорее всего, там давно были бы какие-либо военные объекты НАТО, и они бы активно использовались, поскольку положение полуострова уникальное, с точки зрения не только проецирования силы на Черное море, но и с учетом возможных действий над Ближнем Востоке, — цитирует ТАСС Василия Кашина.