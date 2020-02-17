Рынок недвижимости Севастополя: что с ценами и спросом?

Эксперты недвижимости Севастополя озвучивают статистику: за 2019 год цены на жилые объекты в городе выросли лишь на 3% за кв.м. И такая ситуация, говорят эксперты, радует. В сравнение приводят 2018-й — тогда цены на недвижимость выросли на 10%.

Рост на 3% — это нормально. Потому что, когда цены более-менее стабильные – проще работать. Продавцы «не скачут» туда-сюда, не волнуются, что продешевят, не сравнивают себя с другими и т.д., — озвучивает ситуацию директор АН «Мультидом» Наталья Массальская.

Что касается цен «по районам», то, по словам специалистов, заметно «просел» центр Севастополя. Квартиры в «сталинках» и домах культурного наследия, всегда пользовавшиеся большим успехом, уступили место по спросу квартирам в спальных районах, которые застраиваются.

Покупатели выбирают такие объекты, потому что более развитая инфраструктура: есть и школы, и детские сады, и супермаркеты. Спальные районы «обрастают подробностями» для комфортной жизни. Многие, живя в таких районах, оттуда и выбираются редко, — говорит Наталья Массальская. — Спрос на объекты в центре города также упал и потому, что ушёл иностранный покупатель. Квартирами на тех же улицах Большая Морская, Советская раньше активно интересовались французы, покупатели из Германии, из Прибалтики. Пусть очень недёшево, но красиво. Сейчас такого нет. Ещё одна причина падения спроса: ремонт сегодня — удовольствие сверхдорогое. А дома в центре Севастополя старые. Вот и получается, что купить — это полдела. Чтобы привести помещение в порядок, доведётся потратить едва ли не столько же, за сколько объект приобрели. Как результат, за год стоимость квадратного метра в центре города снизилась со 101 тысячи до 99 тысяч рублей.

В спальных же районах Севастополя цены, напротив, выросли. В лидерах по этому показателю: бухта Камышовая — плюс 5 тысяч рублей за кв.м.

Почему подросли там цены? Потому что рядом Казачья бухта. Туда пустили транспорт, строятся дома — целый город жилых комплексов возведён. И Камышовая уже не окраина. Улицы Пролетарская, Правды — теперь это прекрасный морской район, с инфраструктурой, — поясняет положение дел Наталья Массальская.

«Приросли в цене» и квартиры, расположенные в домах 5 микрорайона. На 4,5 тысячи рублей. Причина также проста: район развивается, инфраструктура приводится в порядок, новостройки с отличными планировками строятся.

Не отстаёт, к слову, в этом плане и Корабельная сторона. И опять-таки из-за строительства новых жилых комплексов.

Они строятся и сдаются в эксплуатацию. Ожил район! И главное: если раньше в большинстве своём там жили пенсионеры, то сейчас туда стремится молодёжь. Спрос вырос на «Корабелку», а значит подросли и цены, — делают вывод эксперты.



Какую недвижимость в Севастополе покупатели готовы приобретать?

А вот в этом вопросе не всё так просто. Покупатели зачастую ищут одно, но продавцы могут предложить другое. Да и цены с точек зрения «могу отдать» и «хочу получить» несколько разнятся.

Покупатели хотят земельные участки в ИЖС за 2 миллиона рублей, а в СНТ — за 1 миллион рублей и не больше, но так, чтобы с коммуникациями (вода, газ, свет). Но с такими объектами в Севастополе однозначно сложно. При этом готовы приобретать и дачи за 1-2 миллиона рублей. Вот самые популярные сделки, — отмечает директор АН «Мультидом» . — Но, кстати, увидели мы и, после двухлетнего перерыва, спрос на элитные дома — за 30-40 миллионов рублей. Это, конечно, в основном приезжие покупатели, но они, как правило, качеством объектов очень недовольны. Они хотят не только дорого по стоимости, но и дорого по качеству. А это редкость.

Неизменным спросом в Севастополе также пользуются квартиры в новостройках. За 3-4 миллиона рублей многие их готовы приобретать, но в большинстве своём — в ипотеку.

Хотят, естественно, покупать индивидуальные жилые дома. Цены, к которым готовы, но только при хорошем качестве объектов — 5, 7, 10 миллионов рублей. Однако таких домов мало. Есть подходящие по параметрам в дачных массивах, но они стоят без покупателей, потому что месторасположение не то. Нет школы рядом, магазинов, нет остановок, нет развлечений. Чтобы выбраться куда-то — без машины не обойтись. Кто хочет такие дома? Люди семейные. А ребёнка растить без соответствующей инфраструктуры, когда его невозможно не сопровождать повсеместно, крайне сложно. Вот и простаивают такие дома, — констатирует Наталья Массальская .

Ещё один запрос, который зачастую остаётся без ответа — дома у моря, «чтобы сразу на пляж». Где в Севастополе есть такие объекты? В бухте Казачьей и на Фиоленте. Но определение — «сразу на пляж» — относительное: на побережье ведут трудные спуски.

Стоит озвучить и такую севастопольскую проблему, с которой сталкиваются едва ли не все, у кого немного денег, но домик хочется:

Это квартиры в домах, которые частные застройщики возводят в СТ на земельных участках, не соответствующего целевого назначения. Вынуждена предупредить – это беда. Квартиры по факту в садовом доме — это признак многоквартирности. Есть риски сноса. Мы предупреждаем своих клиентов о том, что такие сделки опасны, и сами за продажу таких объектов не берёмся, — подчёркивают директор АН «Мультидом» Наталья Массальская.

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.