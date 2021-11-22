Рынок недвижимости Севастополя в условиях COVID-19: продавцы объекты продают, покупатели покупают

А иначе и не скажешь… По словам специалистов, работающих в сфере купли-продажи недвижимости Севастополя, за полтора года они приспособились к деятельности в «ковидных условиях» на 100%. И именно благодаря такой способности к адаптации, риэлторам удалось не только «не заморозить» этот сегмент финансового рынка, но и удержать его практически на том же уровне активности, какой был до пандемии.

Однако, разумеется, подводных камней немало.

Конечно, люди растеряны. Ситуацию ведь стабильной назвать нельзя. Сегодня локдаун не обещают, а завтра всё закроют: от магазинов до границ. В связи с такими «качелями» многие наши клиенты отказываются от планов, касающихся недвижимости. Продавцы из других регионов не хотят на сделки прилетать, к примеру. Нет прививок, нет QR-кодов, боятся здесь застрять. Откладывают, соответственно, продажи. Покупатели же разделились на две группы. Одни считают, что нужно как можно быстрее вложить деньги, потому что недвижимость дорожает, что будет завтра непонятно. Другие же, напротив, зачастую руководствуясь этими же причинами, отказываются от покупок. Но в любом случае — рынок недвижимости в Севастополе активный. Пандемия в нокаут его не отправила, риэлторы научились работать в таких условиях продуктивно. Так что — объекты продаются, объекты покупаются, — отмечает директор Агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская.

Чем же сегодня — в условиях COVID-19 — примечателен рынок недвижимости Севастополя? Специалисты выделяют следующие моменты:

Ажиотажный спрос на ипотеку

Ситуация здесь двоякая. С одной стороны, люди, у которых есть какие-то накопления, стремятся вложить их в нечто стоящее, опасаясь инфляции, обесценивая валюты и т.д. — недвижимость в этом плане, естественно, вне конкуренции. С другой стороны, интерес подогревают банки, предлагая различные программы, связанные с ипотечным кредитованием.

Спрос на ипотеку, как ни странно, стимулирует ещё и тот факт, что банки повышают процентные ставки. Это тоже многих подстёгивает брать кредиты сейчас, потому что завтра они могут вырасти ещё больше. В ипотечное кредитование сегодня «заходят» люди разного возраста, разного статуса, разных сословий. Причём в Севастополе в ипотеку объекты активно приобретают как приезжие из разных регионов страны, так и много севастопольцев, — говорит Наталья Массальская .

И речь идёт не только о квартирах. По словам эксперта, активно заработали программы банков РНКБ и АО «ГЕНБАНК», связанные с покупкой земельных участков, а также строительством жилых домов.

Многие хотят в Севастополе иметь дом. Другое дело, что сейчас такие объекты стоят запредельных денег. Да и добротных предложений такого рода немного. Так что банковские программы — это действительно хороший выход из ситуации, — считает директор АН «Мультидом».

Это могут быть дома как в СТ и ИЖС, так и есть возможность приобрести участок, а затем и дом построить в коттеджном посёлке. Под Евпаторией, к примеру. Подробнее о такого рода предложениях банков — здесь и здесь.

Покупатели ищут недвижимость для инвестиций

Не все объекты, выставленные на продажу в Севастополе, могут считаться инвестиционными. Да — «жильё у моря» — тренд, который «делает погоду» на рынке недвижимости полуострова последние годы. Однако:

Инвестиционные объекты — это, как правило, не «хрущёвки», не «брежневки», не старый фонд. Покупатели хотят инвестировать в новые квартиры, пусть даже без ремонта, но сданные в эксплуатацию. Чтобы там было автономное отопление, чтобы были однородные соседи, более-менее хорошая инфраструктура. Платить хотят и могут, но только за комфорт. Инвестиции — это когда и ты пользуешься объектом, когда тебе нужно, и зарабатываешь на нём деньги, когда сам в квартире не живёшь. А какие сейчас квартиры большим спросом пользуются у арендаторов, и стоят, соответственно, бОльших денег? Современные и удобные. Такие покупатели-инвесторы и ищут, — поясняет Наталья Массальская .

Цены на недвижимость растут

Причём цены, отмечают специалисты, растут как на «продажные» квадратные метры, так и на арендные.

Направление, связанное с арендой жилья, таково — «уплотняются» семьи. Частые случаи, когда молодые пары пожили отдельно от родителей в арендованных квартирах, потеряли в пандемию работу, увидели кризис, возвращаются домой к мамам и папам. Но в тоже время в Севастополь активно летят-едут жители других регионов. Ищут работу, устраиваются, снимают, соответственно, квартиры. То есть, рынок аренды очень активный. И — да: не дешёвый. Лето подняло цены на эту аренду, и сейчас они не падают, — констатируют в АН «Мультидом» .

Что касается цен на объекты недвижимости, выставленные на продажу.

По сделкам судя – цены растут. Если есть намерение приобрести недвижимость, то тут совет – не надо тянуть. Вот сколько у вас накоплено, столько нужно постараться вложить. Целее деньги будут, — считает Наталья Массальская.

Подробнее о ценах и вложении средств в объекты недвижимости Севастополя — здесь.

В целом же, оценивая ситуацию на рынке недвижимости в «пандемийный период», специалисты отмечают — готовы работать и подстраиваться под любые обстоятельства. По той простой причине:

Жизнь-то не останавливается. Да, недвижимость для большинства — не «скоропортящийся товар», но если есть необходимость с ним разбираться, то люди это в любом случае делают и будут делать. Мы — как одни из основных участников этого рынка — не можем, значит, останавливать свою работу. Да и нет нужды. В этих условиях «Мультидом» работает как обычно. Мы уже привыкли к работе на дистанции. Алгоритмы отработаны. Нас уже ничего не пугает. Наши сотрудники имеют компьютеры дома, в которых есть базы данных. Мы делаем подбор вариантов, инспектируем объекты, рекламируем-показываем объекты. Работа риэлтора сейчас – это во многом работа в интернете. Какая разница, где её делать? В офисе или на кухне? И дальнейших возможных выходных-локдаунов мы не боимся. Надо подстраиваться под ситуацию — мы подстраиваемся. В частности и в том, что касается «антиковидных» требований: сдаём ПЦР-тесты, вакцинацию сотрудники прошли, — отмечает директор АН «Мультидом» Наталья Массальская.

О недвижимости в Крыму и в Севастополе больше — здесь.