С начала года в Крыму провели 399 процедур ЭКО за счет средств программы ОМС

С начала 2024 года в Республике Крым выполнено 399 процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств программы обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для пациентов. Приняты роды у 89 женщин, забеременевших с помощью процедуры ЭКО, рождено 92 ребенка.
В текущем году в рамках ОМС планируется провести не менее 793 процедур ЭКО. На сегодняшний день план исполнен на 50%. Пройти процедуру бесплатно можно благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей» национального проекта «Демография», — цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Республики Крым Антона Лясковского.
Основным показанием для ЭКО является невозможность забеременеть естественным путем на протяжении минимум одного года, неэффективность лечения бесплодия другими методами.
Экстракорпоральное оплодотворение — это современная, сложная, но высокоэффективная процедура, для проведения которой партнёрам необходимо пройти тщательное обследование. Для решения вопроса о направлении на ЭКО женщине необходимо обратиться к врачу-гинекологу в медицинской организации или женской консультации по месту прикрепления. Врач оформляет необходимую медицинскую документацию, прилагает результаты обследования, данные паспорта, полиса ОМС, СНИЛС и, при отсутствии противопоказаний или ограничений, оформляет направление на проведение процедуры ЭКО. После получения направления на процедуру ЭКО пациент имеет право обратиться в медорганизацию, имеющую квоты на проведение процедуры ЭКО за средства фонда обязательного медицинского страхования. Список клиник доступен на сайте Минздрава Крыма, пациент самостоятельно выбирает клинику из предложенных.
Важно, что будущие родители не обязательно должны состоять в официальном браке. ЭКО по ОМС может проводиться для одиноких женщин или для пар, отношения которых не зарегистрированы в ЗАГСе.
Количество попыток процедуры ЭКО законодательно не ограничено. Все определяется лечащим врачом, исходя из показателей репродуктивного здоровья женщины. В целом, в год безопасно проводить не более двух попыток процедуры ЭКО с гормональной стимуляцией. То есть, в случае не наступления беременности с первого раза, женщина может повторно бесплатно вступить в протокол ЭКО с соблюдением очередности.
Напомним, что в прошлом году в рамках программы ОМС выполнена 881 процедура ЭКО, приняты роды у 252 женщин, рождено 276 детей.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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