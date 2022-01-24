С понедельника в Крыму пятидесятипроцентная «удаленка»

С 24 января в Крыму вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса. Соответствующий указ Глава РК Сергей Аксёнов подписал еще на прошлой неделе.

Указ

Нововведения.

Все граждане старше 60 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны уйти на самоизоляцию.

Пожилые сотрудники всех предприятий (в том числе, частных) обязаны перейти на дистанционную работу.

50% сотрудников органов власти и местного самоуправления в Крыму тоже переходит на «удаленку». Такая же рекомендация (!) действует и в отношении предприятий всех форм собственности.

Исключение составляют сотрудники, чьё непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования жизнеобеспечивающих организаций и учреждений.

Интернаты и дома престарелых с 24 января — в режиме полной изоляции. Сотрудники работают вахтовым методом, по 14 дней.

Приостановлена плановая диспансеризация населения. Исключение – переболевшие COVID-19. Профосмотры для взрослых и детей в рамках ОМС тоже приостанавливаются.

Плановую амбулаторную помощь будут переносить на максимально возможные сроки. Исключение – беременные, дети, а также больные COVID-19 и люди, которым нужны направления на высокотехнологичную медпомощь

«Старые», но действующие в Крыму меры.

Массовые мероприятия — под запретом.

Вход в торговые центры и другие общественные места — по QR-кодам.

Масочный режим на транспорте, в магазинах, общественных местах – обязательный.

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