С понедельника в Крыму пятидесятипроцентная «удаленка»

С 24 января в Крыму вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса. Соответствующий указ Глава РК Сергей Аксёнов подписал еще на прошлой неделе.
Нововведения.
Все граждане старше 60 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны уйти на самоизоляцию.
Пожилые сотрудники всех предприятий (в том числе, частных) обязаны перейти на дистанционную работу.
50% сотрудников органов власти и местного самоуправления в Крыму тоже переходит на «удаленку». Такая же рекомендация (!) действует и в отношении предприятий всех форм собственности.
Исключение составляют сотрудники, чьё непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования жизнеобеспечивающих организаций и учреждений.
Интернаты и дома престарелых с 24 января — в режиме полной изоляции. Сотрудники работают вахтовым методом, по 14 дней.
Приостановлена плановая диспансеризация населения. Исключение – переболевшие COVID-19. Профосмотры для взрослых и детей в рамках ОМС тоже приостанавливаются.
Плановую амбулаторную помощь будут переносить на максимально возможные сроки. Исключение – беременные, дети, а также больные COVID-19 и люди, которым нужны направления на высокотехнологичную медпомощь
«Старые», но действующие в Крыму меры.
Массовые мероприятия — под запретом.
Вход в торговые центры и другие общественные места — по QR-кодам.
Масочный режим на транспорте, в магазинах, общественных местах – обязательный.
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