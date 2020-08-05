 Сергей Аксёнов: «Давайте парки Симферополя приведем в порядок»

Глава РК Сергей Аксёнов провел рабочее совещание по вопросам благоустройства парковых зон Симферополя. Особое внимание – к благоустройству парковой зоны возле ДКП, реконструкции парка Мира и парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.

Глава Крыма подчеркнул, что перед проектировщиками должны быть поставлены чёткие и конкретные задачи, сопоставимые с объемом финансирования, предусмотренным на эти цели, это позволит максимально эффективно и в кратчайшие сроки достичь желаемых результатов.

Давайте парки Симферополя приведем в порядок. Нужен комплексный подход и учет всех деталей: пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, газоны, скамейки, урны, освещение, детские площадки, игровые площадки, места досуга и т.д. В парках все должно быть цивилизованно, аккуратно, безопасно. Все остальные излишества — пустая трата времени и средств. Итоговая цель – людям должно быть приятно проводить время в парке, должны быть созданы комфортные условия для всех категорий граждан, особое внимание следует уделить детям и людям с ограниченными возможностями, — заявил Аксёнов.

По его словам, по такой же схеме администрации крымской столицы нужно отработать все без исключения парковые зоны Симферополя, в частности, провести мониторинг и рассмотреть возможность благоустройства этих территорий.

При этом рабочей группе нужно помнить, что любые решения по благоустройству должны обсуждаться с общественностью, чтобы учесть по возможности все пожелания, — резюмировал Глава Республики.

В парке им. Гагарина работы начнутся с июня-июля 2021 года, а их окончание запланировано ориентировочно на конец 2022 года. По информации вице-премьера РК Евгения Кабанова, первым этапом реализации проекта станет обсуждение с общественностью.

До 15 сентября проводится срез общественного мнения, до 1 октября формируется техническое задание и объявляется конкурс. По итогу разработки концепции состоится общероссийский конкурс с привлечением ведущих организаций для проведения работ. По итогам конкурса до 10 декабря стоит задача по выбору с помощью профессионального жюри лучшей концепции и заключение контракта на проведения проектно-изыскательских работ. В июне 2021 года запланировано получения разрешения Главгосэкспертизы на выполнение строительно-монтажных работ, — пояснил Евгений Кабанов.