Севастополь первым в ЮФО провел уникальную операцию по трансартериальной радиоэмболизации

Севастопольские онкологи первыми в ЮФО внедрили уникальный малоинвазивный метод лечения рака печени — трансартериальную радиоэмболизацию. Ранее такие операции были доступны лишь в федеральных центрах Москвы и Санкт-Петербурга, теперь же будут спасать жизни пациентов в нашем городе. Севастополь первым в Крыму и всем Южном федеральном округе начал применять технологии ядерной медицины для онкопациентов.

Трансартериальная радиоэмболизация — это высокотехнологичная процедура, основанная на применении радиофармпрепаратов российского производства. В артерии, питающие опухоль, вводятся микросферы с изотопом иттрия-90. Размер этих стеклянных сфер составляет всего 30–50 микрон, однако они наносят сокрушительный двойной удар по раковым клеткам: механически закупоривают просвет сосуда (эмболизируют), перекрывая питание новообразования, и одновременно подвергают его мощному радиоактивному излучению с короткой дистанцией пробега, но высокой разрушительной энергией.

Этот метод применяется для пациентов с неоперабельным первичным раком печени и метастатическим поражением органа, которым исчерпаны или не подходят стандартные протоколы лечения.

Внедрение столь сложной методики стало возможным благодаря комплексной модернизации диспансера. Огромную роль в открытии нового направления сыграл главный врач Василий Николаевич Ощепков. По его словам, путь к сегодняшнему успеху начался еще в 2008 году, когда он участвовал в проекте по разработке стеклянных иттриевых микросфер.

То, что сегодня происходит, — это мой личный вызов. Чтобы организовать проведение процедуры здесь, в Севастополе, должно было совпасть много факторов. Потребовалось оснастить онкодиспаснер специфическим ангиографом экспертного класса, способным работать с большой матрицей для онкологических задач, и открыть отделение радионуклидной диагностики, где мы имеем возможность готовить препараты и контролировать имплантацию, — отметил Василий Ощепков.

Техническую базу диспансера высоко оценили эксперты федерального уровня. На сегодняшний день производство микросфер с иттрием-90 осуществляется лишь на двух площадках в России — в Ульяновске и Свердловской области (НИИАР), после чего стерильные стеклянные сферы, облученные в активной зоне реактора, оперативно доставляются в медицинское учреждение для введения пациенту.

Для успешного старта программы в Севастополь прибыла делегация Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения МРНЦ имени А.Ф. Цыба Валерий Кучеров подчеркнул исторический характер первых операций в городе:

Сегодня переворачивается новая страница в истории онкологического диспансера. Мы выполняем первые две операции по радиоэмболизации при метастатическом поражении печени. Мы подводим локально высокозаряженные сферы, заряд с которых в течение нескольких часов перейдет на опухолевые клетки, вызывая их гибель. Эффективность метода достигает 75%. Севастополь технически и профессионально готов к выполнению подобных вмешательств, и мы надеемся, что эта технология станет стандартом в работе диспансера, — отметил он.

Операционная и диагностическая готовность диспансера подтверждена высокой квалификацией севастопольских специалистов, прошедших обучение в федеральных центрах.

В этом году в диспансере запланировано проведение четырех таких операций. Несмотря на то, что процедура является дорогостоящей и предназначена для строго отобранной группы пациентов, в будущем ее применение планируется расширить, что позволит оказывать помощь тем, кто ранее вынужден был искать спасения в столичных клиниках.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя