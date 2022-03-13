Севастополь — участник эстафеты Всероссийского флешмоба #Россия_Мы

Город-Герой принял эстафету Всероссийского флешмоба #Россия_Мы от Республики Крым — здесь. Акция запущена в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Вдохновением для акции стали слова нашего Президента Владимира Путина: «Я — лакец. Я — дагестанец. Я — чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России». Именно с этих слов начинается флешмоб в каждом регионе страны. В Севастополе артисты ансамбля «Черное море» исполнили танец российских моряков «Яблочко» на сцене Севастопольского центра культуры и искусств и высказали слова поддержки российским военным, передав эстафету жителям Орловской области и Дагестана, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

По словам директора департамента культуры Ирины Романец, суть флешмоба — показать единство россиян, несмотря на национальное многообразие нашего государства.

Наша страна уникальна. На ее территории проживает множество народов и национальностей со своим неповторимым обликом. А эта акция прекрасно демонстрирует, как универсальный язык танца способен объединить всех в столь нелегкое время. И именно в этой сплоченности кроется сила русского народа, — говорит Ирина Романец.

Участие в акции приняли порядка 30 артистов. Они уверены, что сейчас военнослужащим, которые отстаивают интересы нашей Родины, очень важно чувствовать поддержку многонационального народа страны, а севастопольцы навсегда остаются частью России.

Мы хотим поддержать наших ребят. Как государственный ансамбль, мы являемся визитной карточкой нашего города. Севастополь всегда был городом русской славы и русских моряков, поэтому мы исполнили знаковый для нашего города танец «Яблочко», — рассказали участники акции.

Видео — здесь.

Государственный ансамбль танца «Черное море» был создан в 1990 году, он бережно хранит и совершенствует богатое наследие народно-сценического танца, чтит легендарную историю и флотские традиции нашего города, традиции славянских народов и народов Крыма. Коллектив гастролирует по России, дает концерты за рубежом (Европа, Китай, Турция), участвует в конкурсах и фестивалях разного масштаба.

Напомним, Всероссийская акция под названием #Россия_мы — это танцевальные номера, которые в каждом регионе отличаются своим собственным национальным колоритом. Старт флешмобу в поддержку российских военных 11 марта дали донские казаки в Ростовской области. К акции уже присоединились Краснодарский край, Воронежская область, Республика Крым, Ставропольский край, Белгородская область и Тамбовская область. Главный символ эстафеты – латинская буква Z.

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