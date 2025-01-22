Севастопольские школьники могут принять участие в олимпиаде «Великая Победа»

25 февраля стартует Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа». Это интеллектуальное соревнование для школьников со всего мира, где каждый может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне. Главная задача олимпиады – привлечь внимание молодого поколения к событиям тех лет.
Принять участие смогут ребята в возрасте от 10 до 18 лет. Задания будут группированы по разным уровням сложности.
В олимпиаде будет три тура:
- первый тур пройдет с 25 февраля по 21 марта;
- второй тур пройдет с 24 марта по 11 апреля;
- финальный третий тур состоится 6 мая.
Кроме того, участники олимпиады могут попробовать свои силы в творческом конкурсе, у которого две номинации: рисунок на тему «Лица Победы» или творческая работа «Юный полководец».
Победители Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа» получат ценные призы и подарки от организаторов и партнеров акции.
3 победителя заключительного этапа смогут присутствовать на Параде Победы на Красной площади и на торжественном концерте 9 мая 2025 года.
Предварительная регистрация доступна на сайте Олимпиады.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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