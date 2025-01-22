Севастопольские школьники могут принять участие в олимпиаде «Великая Победа»

25 февраля стартует Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа». Это интеллектуальное соревнование для школьников со всего мира, где каждый может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне. Главная задача олимпиады – привлечь внимание молодого поколения к событиям тех лет.

Принять участие смогут ребята в возрасте от 10 до 18 лет. Задания будут группированы по разным уровням сложности.

В олимпиаде будет три тура: