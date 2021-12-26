В рамках реализации программы реабилитации и абилитации инвалидов Севастопольский комплексный центр социального обслуживания закупил новое оборудование. Теннисные столы, тренажеры, бизиборды, световые панели для песочной терапии, телевизор уже поступили в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Здесь по специально разработанным программам подопечные получают ряд социальных услуг. Новое оборудование позволит содействовать максимально долгому сохранению способности к самообслуживанию у пожилых людей и инвалидов, способствовать развитию их социальной активности.

Для наших подопечных мы проводим различные оздоровительные, реабилитационные, досуговые мероприятия. Организуем бесплатное питание и отдых, привлекаем к посильной трудовой деятельности, оказываем психологическую помощь. Поддержку получают и их родственники. В центре работает так называемая школа ухода за пожилыми и инвалидами, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора учреждения Любовь Яскунову.

По ее словам, в отделении дневного пребывания работает и творческая мастерская. Подопечные мастерят сувениры, ставят театральные номера, учат стихи. Ежедневно с ними занимаются опытные специалисты центра, а также «серебряные» волонтеры.

Более двух лет Татьяна Молчанова в качестве «серебряного» волонтера проводит литературные гостиные и поэтические вечера для пожилых севастопольцев:

Я провожу занятия по вопросам культуры и искусства. Проводим тематические вечера, читаем стихи, ходим на экскурсии. Есть группа молодых инвалидов, которые нашли здесь себя. Есть старшая группа, которые также чувствуют себя нужными, общаются, находят новых друзей.

На сегодняшний день в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов социальные услуги получают 25 человек. Всего комплексным центром в этом году оказано более 19 тысяч различных соцуслуг севастопольцам, в том числе, находящимся на домашнем обслуживании.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя