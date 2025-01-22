Скандал с сожителем завершился для крымчанки лишением свободы. Обвинена в совершении убийства

Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении 53-летней жительницы с. Приозерное Ленинского района за совершение убийства.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимая со своим сожителем в августе 2024 года, находясь у себя дома распивали спирт, разведенный водой, занимались бытовыми делами. В определенный момент времени между ними возник конфликт, в котором мужчина начал оскорблять свою женщину и даже ударил её. Она требовала прекратить ссору. Мужчина не реагировал на её слова и продолжал скандал, подсудимая пошла на кухню за ножом с размаху нанесла ему в область задней поверхности грудной клетки слева один удар ножом. Осознав случившееся, подсудимая решила вытереть кровь и приложила ткань к ранению сожителя. Позже испугавшись, что она будет привлечена к ответственности, подсудимая убежала из дома в гости и скорую помощь вызывать не стала. Так, на следующий день утром подсудимая со знакомым пришла в свой дом и обнаружила там труп сожителя, — рассказали в пресс-службе суда.