Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | Скандал с сожителем завершился для крымчанки лишением свободы. Обвинена в совершении убийства
Новости Республики
Суровая севастопольская пенсионерка воспитывала нерадивую дочь... ножиком
Фото: pikist.com

Скандал с сожителем завершился для крымчанки лишением свободы. Обвинена в совершении убийства

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 15:40 22.01.2025

Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении 53-летней жительницы с. Приозерное Ленинского района за совершение убийства.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимая со своим сожителем в августе 2024 года, находясь у себя дома распивали спирт, разведенный водой, занимались бытовыми делами. В определенный момент времени между ними возник конфликт, в котором мужчина начал оскорблять свою женщину и даже ударил её. Она требовала прекратить ссору. Мужчина не реагировал на её слова и продолжал скандал, подсудимая пошла на кухню за ножом с размаху нанесла ему в область задней поверхности грудной клетки слева один удар ножом. Осознав случившееся, подсудимая решила вытереть кровь и приложила ткань к ранению сожителя. Позже испугавшись, что она будет привлечена к ответственности, подсудимая убежала из дома в гости и скорую помощь вызывать не стала. Так, на следующий день утром подсудимая со знакомым пришла в свой дом и обнаружила там труп сожителя, — рассказали в пресс-службе суда. 

В судебном заседании подсудимая свою вину признал полностью, раскаялась.

Суд квалифицировал её действия как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности подсудимой назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: суды Крыма

суды Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x