Скончалась ученый-физик директор Физико-технического института КФУ им. Вернадского Марина Глумова.

23 октября безвременно ушла из жизни Марина Глумова, директор Физико-технического института Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского, кандидат физико-математических наук, доцент.

Марина Всеволодовна Глумова родилась 28 июня 1963 года. Окончив Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе, всю свою жизнь посвятила родной alma–mater, пройдя трудовой путь от ассистента до директора института.

Марина Всеволодовна внесла неоценимый личный вклад в развитие отечественного образования и науки, подготовку квалифицированных кадров для Республики Крым и страны в целом, становление и развитие Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Она стала главным инициатором и вдохновителем создания Физико-технического института, как структурного подразделения Университета. По ее инициативе открыты базовые кафедры на Заводе «Фиолент» и в Крымской астрофизической обсерватории РАН.

Активная, увлеченная педагогическая и научная деятельность, преданность избранному делу, созидательная энергия, мудрость и дальновидность снискали Марине Всеволодовне глубокое уважение и авторитет в научно-образовательном сообществе, а неизменное внимание к обучающимся и коллегам, теплое, сердечное отношение к людям – большую любовь среди всех, кто ее знает. Этот замечательный, удивительно светлый, добрый и открытый человек навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского разделяет боль невосполнимой утраты, глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким.

PS. Как отмечает РИА Новости Крым , Марина Глумова скончалась от последствий коронавируса.