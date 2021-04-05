Следком распутывает дело о подпольных игорных заведениях в Симферополе

В Симферополе правоохранительными органами пресечена деятельность группы лиц, которым вменяется организация деятельности подпольных игровых клубов

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителей Симферополя, которым следствие вменяет незаконную организацию и проведение азартных игр, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Следственным отделом по Центральному району города Симферополя установлено, что с августа 2020 года по март текущего года на территории Симферополя группа лиц незаконно организовала деятельность трех залов, где проводились азартные игры. Преступная деятельность была пресечена во взаимодействии с оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД по УМВД России по г. Симферополю, — сообщили в региональном управлении Следкома.

В ходе обысков изъята компьютерная техника, с помощью которой работники игровых залов обеспечивали их незаконную деятельность, денежные средства. Предварительный ущерб от преступной деятельности группы составил свыше 3,7 млн. рублей.

Организатор преступного бизнеса, уроженец Грузии 1970 года рождения, был задержан в Москве и этапирован в Симферополь для проведения всех необходимых следственных действий. В настоящее время следствием ему предъявлено обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Еще трое фигурантов уголовного дела — кассиры-администраторы – находятся в статусе подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводится ряд следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и иных лиц, задействованных в преступной схеме.