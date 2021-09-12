Смартфоны Apple — и у идеальной техники бывают проблемы. Почему ремонт гаджетов стоит доверять профессионалам

Смартфоны Apple, действительно, многие считают идеальной техникой. И единожды «подсев» на них, меняют лишь модели на более совершенные, но бренду уже не изменяют. Бытует также мнение, что корпорация Apple создаёт продукт максимально добротный, так что и поломки устройств редки. Отчасти это, конечно, так. Однако… «и на Солнце есть пятна»… так что и смартфоны от самой известной в мире американской корпорации могут «грешить», выдавая проблемы владельцам. Хорошая новость в том, что большинство поломок техники Apple устранимы. Рекомендация здесь одна: ни в коем разе не заниматься «самолечением», не привлекать к работе доморощенных мастеров, не сдавать гаджеты в первую попавшуюся мастерскую, а осуществлять ремонт гаджетов исключительно в специализированных сервисных центрах.

В Киеве, к примеру, такие услуги оказывает компания «iFix», специалисты которой, к слову, дают совет всем пользователям техники Apple:

Случайные удары, падения, пролитая жидкость, шалости детей и домашних питомцев, поездка в общественном транспорте могут привести к появлению трещин, царапин, сколов и прочих видов повреждений. Сами по себе подобные явления могут и не влиять поначалу на производительность и функциональность, поэтому многие владельцы устройств известного бренда стараются оттянуть ремонт техники Apple до последнего. Но стоит понимать: даже кажущиеся несущественными и не влияющими на работоспособность гаджетов проблемы (повреждения или поломки) в перспективе могут привести к самым серьезным последствиям.

Ремонт техники Apple — дело профессионалов

Почему доверять ремонт техники Apple необходимо исключительно профессионалам? Причин несколько, но лейтмотив всему: эти смартфоны — далеко непростая «история». Гаджеты максимально привязаны ко всему тому, что идёт под словом «the original». К сертифицированным деталям, зарядным устройствам, программному обеспечению и т.д.

Надо ли при этом говорить, что вмешательство «дяди Васи» из соседнего подъезда, которое он, если и произведёт (поставив «диагноз» на глаз), то при помощи «левых средств», приведёт в никуда? Смартфон, возможно, и просуществует ещё какое-то время, но скорее всего недолго и замолчит навсегда, так как реанимировать его уже будет невозможно.

Но! Совершенно противоположным будет результат, если «захворавший» гаджет окажется в руках экспертов спецсервиса:

Мы используем специализированное оборудование и инструменты, которые позволяют проводить точную диагностику. Современные технологии и оригинальные компоненты творят настоящие «чудеса», возвращая к жизни даже безнадежные на первый взгляд экземпляры, — озвучивают алгоритм своей работы специалисты компании «iFix».

Смартфоны Apple — поводы обратиться в сервисный центр

Здесь главное — не надеяться, что «само пройдёт». Да, конечно, чудеса бывают и даже техника способна «заращивать раны». Но… увы.. это бывает редко — современные гаджеты умны, но и продуктивность напрямую зависит от нашего внимательного к ним отношения. Так что, чем раньше проблема будет устранена, тем больше шансов на дальнейшую счастливую жизнь смартфона.

Какие же неисправности в работе смартфона Apple должны насторожить, и стать поводом обратиться в сервисный центр? ТОП-10 выглядит так:

гаджет не заряжается;

выдаёт «белый экран смерти»;

не включается, демонстрируя лишь фирменное «яблоко»;

на экране устройства появились вертикальные полосы (белого или какого-либо другого цвета);

экран не реагирует на команды;

приложения, установленные на смартфоне, начали внезапно завершать работу;

гаджет сильно нагревается;

не работает камера или же динамики выдают «не тот» звук»;

смартфон быстро разряжается;

устройство перегружается без «объявления войны».

Все ли это проблемы, при появлении которых — прямая дорога к мастерам? Нет, не все. Но самые знаковые — да. Кроме того, говорят эксперты, в сервисный центр стоит обратиться за помощью и тогда, когда… казалось бы… видимых проблем нет, но в неприятной ситуации гаджет побывал. Как-то: тонул или падал. Помните: техника Apple любит быть в центре внимания, и в том, что касается внимательного отношения к своему «здоровью» — в первую очередь. Тогда она точно будет служить верой и правдой долгое время. И учтите: это условие эксплуатации касается всех устройств от американской корпорации: не только смартфонов, но и ноутбуков, и планшетов, и даже наручных часов.