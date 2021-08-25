Социологи КФУ изучили настроения молодёжи Крыма перед выборами в Госдуму РФ

Социологи Крымского федерального университета провели опрос среди крымской молодёжи о готовности участвовать в выборах депутатов Государственной Думы РФ, которые пройдут в сентябре 2021 года. В опросе приняли участие 1267 респондентов в возрасте от 17 до 35 лет со всех регионов полуострова. Согласно его данным: 18,7% респондентов обязательно будут принимать участие в выборах, 17,2% – скорее всего, будут голосовать, 27,9% – не будут принимать участие в голосовании, 12,8% – скорее всего, не будут голосовать, а 23,4% опрошенных затрудняются ответить.

Более трети опрошенных высказали желание прийти на избирательные участки. Также большой сегмент молодежи может проигнорировать участие в выборах по тем или иным причинам. Около четверти находятся в состоянии неопределенности. Поскольку электоральное поведение является одной из динамичных форм социальных практик, то есть вероятность, что перед самими выборами ситуация может измениться, — цитирует пресс-служба вуза социолога, доцента кафедры философии Таврической академии КФУ Андрея Зоткина.

Почти половина опрошенных полностью поддерживают идею организации выборов через электронное голосование, например, с помощью сайта «Госуслуги». Основными преимуществами такого способа молодые люди считают экономию времени, удобство и возможность голосовать из любого места, без привязки к конкретному избирательному участку.

Основными опасениями относительно организации электронного голосования участники опроса называют возможные риски подтасовки результатов, отсутствие у избирателей компьютеров или навыков работы с электронной системой, а также, что в нынешней ситуации у общества пока отсутствует доверие к электронному подсчёту голосов, поскольку результаты невозможность проверить. Вместе с тем нельзя говорить, что у молодежи нет доверия к институту выборов – отдельные инициативы вызывают у них широкую поддержку, – отмечает Андрей Зоткин.

Такую поддержку у почти 80% респондентов вызвала идея о прямых выборах глав местных администраций, которую предложил реализовать в Крыму с 2024 года глава республики Сергей Аксёнов.