Сотрудники Ботанического сада КФУ борются за сохранение коллекций

Сотрудники Ботанического сада Крымского федерального университета продолжат выходить на работу.

Сейчас в Крыму стоит настоящая засуха. Поэтому для сохранения коллекций, которые собирались 15 лет, растения необходимо элементарно полить, — цитирует пресс-служба вуза директора Ботсада Анну Репецкую.

Отдельные сотрудники приходят на территорию ботанического сада по гибкому графику, с соблюдениями всех требований по обеспечению работы в условиях противодействию распространения коронавирусной инфекции. В эти дни на экспозиции работает по одному человеку, не пересекаясь друг с другом.

Больше других сегодня нуждаются в уходе молодые растения в питомнике, полученные нами из других садов, многие из них – в единичном экземпляре. Мы не можем позволить себе их утратить, — заявила директор Ботсада.

Апрель — месяц цветения древесно-кустарниковых розоцветных, которые сконцентрированы в «Лабиринте». Начинают цвести декоративные персики, распускаются цветущие спиреи, в бутонах стоят сакуры, цветут рябины, боярышники. На Большой поляне продолжают цвести нарциссы.

Поскольку Ботанический сад закрыт для посещения, было принято решение провести декапитацию коллекции тюльпанов – удаление бутонов, начинающих распускаться цветков. Тем самым направляя пластические вещества растений на формирование луковиц, чтобы в следующем году тюльпаны порадовали всех нас более массовым и обильным цветением, — добавила Анна Репецкая.

Напомним, что Ботанический сад имени Н.В. Багрова ТА КФУ в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в соответствии с Указом Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории РК» приостановил работу до особого распоряжения.

фото: пресс-служба КФУ