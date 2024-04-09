Социальная гарантия для ветеранов СВО — бесплатная и качественная медицинская помощь

В январе 2024 года Президент России Владимир Путин в своем приветственном слове участникам, организаторам и гостям форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим» назвал ключевыми приоритетами укрепление системы соцгарантий для этой категории наших сограждан:
Наша общая задача – поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ.
Ветеранам СВО, уволившимся с военной службы и восстановившим полис обязательного медицинского страхования, наравне с другими гражданами, застрахованными в системе ОМС, гарантируется получение бесплатной медицинской помощи на всей территории Российской Федерации по программе ОМС.
При этом в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2024 год для этой категории застрахованных лиц предусмотрен ряд дополнительных положений, которые направлены на их поддержку.
Среди них – право на продолжительную медицинскую реабилитацию длительностью 30 суток и более для пациентов-ветеранов боевых действий, принимавших участие, а также содействовавших выполнению задач в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.
Помимо этого, ветераны боевых действий имеют гарантированное право на внеочередное получение медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Республики Крым, а также в иных организациях, осуществляющих деятельность в области здравоохранения и участвующих в реализации Территориальной программы госгарантий.
Эта категория граждан также имеет право на прохождение во внеочередном порядке диспансеризации и профилактических осмотров. При необходимости по направлению лечащего врача им оказывается и бесплатное консультирование медицинским психологом – по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием или состоянием, включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования.
В случае, если гражданин, застрахованный в системе ОМС, считает, что его право на бесплатную и качественную медицинскую помощь, гарантированную Конституцией Российской Федерацией, нарушается, он может обратиться в наш Контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования по бесплатному номеру телефона 8 800 301 41 53 и получить по своему вопросу квалифицированную консультацию наших специалистов, – напомнил директор ТФОМС Республики Крым Андрей Карпеев.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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