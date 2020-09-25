Специалисты КФУ им. Вернадского предлагают уникальный способ доочистки сточных вод

Ученые Крымского федерального университета (КФУ) разработали уникальную систему активной биологической очистки воды, которая позволяет делать сточные воды пригодными для полива.

Система располагается на дне водоема и адаптирована для забора воды насосом. В каждой зоне водоема поддерживается жизнь определённого типа бактерий, разлагающих различные азотсодержащие вещества до нитритов и нитратов. Основное условие работы активной биологической очистки в водоеме – непрерывная работа насосов. Подобные системы могут работать без вмешательства человека десятилетиями, – пояснил доцент кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ им. Вернадского Владимир Подопригора.

Данная система отлично себя зарекомендовала при использовании в прудах для разведения рыб, в фонтанах Севастополя. Теперь накопительные водоемы для установки системы доочистки будут расположены вблизи очистных сооружений, откуда очищенная химическим способом вода будет поступать в ставки для биологической доочистки. По словам ученого, использовать воду для полива можно начать через 2-3 месяца после заполнения водоема.

Уже достигнуты предварительные договоренности с администрацией Первомайского и Черноморского районов Крыма. В селе Первомайское существует большой дефицит поливной воды, там находятся такие предприятия, как ООО «Крым-Фарминг» и СПК «Грузия», которым необходимы поливные земли для выращивания овощных культур и кормов для животноводства. Водоемы на 60 и 100 тысяч кубометров полностью, с избытком покроют потребность этих предприятий в поливной воде. В Черноморском планируется сделать несколько прудов для рекреационной зоны и полива садов.

Самая затратная часть системы – биокерамические гранулы, заселенные специальными сообществами бактерий. Но разработчики отмечают, что поскольку вода из накопительных ставков будет использоваться для полива, по программе «Мелиорация» государство возместит до 90% вложенных средств.

Фото и материалы: пресс-служба КФУ.