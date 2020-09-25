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Специалисты КФУ им. Вернадского предлагают уникальный способ доочистки сточных вод
Фото: pxhere.com

Специалисты КФУ им. Вернадского предлагают уникальный способ доочистки сточных вод

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:14 25.09.2020

Ученые Крымского федерального университета (КФУ) разработали уникальную систему активной биологической очистки воды, которая позволяет делать сточные воды пригодными для полива.

Система располагается на дне водоема и адаптирована для забора воды насосом. В каждой зоне водоема поддерживается жизнь определённого типа бактерий, разлагающих различные азотсодержащие вещества до нитритов и нитратов. Основное условие работы активной биологической очистки в водоеме – непрерывная работа насосов. Подобные системы могут работать без вмешательства человека десятилетиями, – пояснил доцент кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ им. Вернадского Владимир Подопригора.

Данная система отлично себя зарекомендовала при использовании в прудах для разведения рыб, в фонтанах Севастополя. Теперь накопительные водоемы для установки системы доочистки будут расположены вблизи очистных сооружений, откуда очищенная химическим способом вода будет поступать в ставки для биологической доочистки. По словам ученого, использовать воду для полива можно начать через 2-3 месяца после заполнения водоема.

Уже достигнуты предварительные договоренности с администрацией Первомайского и Черноморского районов Крыма. В селе Первомайское существует большой дефицит  поливной воды, там находятся такие предприятия, как ООО «Крым-Фарминг» и СПК «Грузия», которым необходимы поливные земли для выращивания овощных культур и кормов для животноводства.  Водоемы на 60 и 100 тысяч кубометров полностью, с избытком покроют потребность этих предприятий в поливной воде. В Черноморском  планируется сделать несколько прудов для рекреационной зоны и полива садов.

Самая затратная часть системы – биокерамические гранулы, заселенные специальными сообществами бактерий. Но разработчики отмечают, что поскольку вода из накопительных ставков будет использоваться для полива, по программе «Мелиорация» государство возместит до 90% вложенных средств.

Специалисты КФУ им. Вернадского предлагают уникальный способ доочистки сточных вод

Фото и материалы: пресс-служба КФУ.

Специалисты КФУ им. Вернадского предлагают уникальный способ доочистки сточных вод

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