Специалисты севастопольской Спасательной службы спасли более 300 человек за полгода

Практические занятия со спасателями службы постоянно проводятся для отработки навыков, повышения профессионального уровня и оперативного реагирования при спасении людей в реальных ситуациях, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Спасательной службы Севастополя Анатолия Попова.

Специалисты Спасательной службы Севастополя за первые полгода 2024-го спасли 322 человека, из них 15 детей. Всего в службе работают 164 специалиста. Накануне поисково-спасательные подразделения «Юг» и «Север» провели тренировку в горно-лесистой местности с применением альпинистского снаряжения, чтобы улучшить навыки и профессиональное мастерство.

В ходе учебно-тренировочного занятия спасатели отработали практические навыки по передвижению по вертикальным перилам с применением штатного альпинистского оборудования. Все задачи, поставленные перед подразделениями спасателей, выполнены в полном объёме.

Чтобы помощь спасателей не потребовалась, соблюдайте меры безопасности. Перед выходом на туристический маршрут необходимо зарегистрироваться в соответствующем поисково-спасательном подразделении МЧС.

Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, спасатели рекомендуют внимательно изучить меры безопасного поведения в горах:

— в первую очередь серьёзно отнестись к выбору удобной одежды и обуви – среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть тёплые;

— при себе нужно иметь дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик, желательно GPS-навигатор;

— для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;

— перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;

— передвигаться нужно только группой, не допуская её разделения, темп движения нужно определять по слабейшему в группе;

— не стоит сокращать путь за счёт безопасности и не следует совершать переходы при плохой видимости или в тёмное время суток.

Если непредвиденная ситуация всё же произошла, вызвать спасателей можно по телефонам: 112, +7 (8692) 54-33-97, +7 (978) 062-46-11.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя