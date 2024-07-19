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Специалисты севастопольской Спасательной службы спасли более 300 человек за полгода
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Специалисты севастопольской Спасательной службы спасли более 300 человек за полгода

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:08 19.07.2024

Специалисты Спасательной службы Севастополя за первые полгода 2024-го спасли 322 человека, из них 15 детей. Всего в службе работают 164 специалиста. Накануне поисково-спасательные подразделения «Юг» и «Север» провели тренировку в горно-лесистой местности с применением альпинистского снаряжения, чтобы улучшить навыки и профессиональное мастерство.

Практические занятия со спасателями службы постоянно проводятся для отработки навыков, повышения профессионального уровня и оперативного реагирования при спасении людей в реальных ситуациях, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Спасательной службы Севастополя Анатолия Попова.

Специалисты севастопольской Спасательной службы спасли более 300 человек за полгода Специалисты севастопольской Спасательной службы спасли более 300 человек за полгода Специалисты севастопольской Спасательной службы спасли более 300 человек за полгода

В ходе учебно-тренировочного занятия спасатели отработали практические навыки по передвижению по вертикальным перилам с применением штатного альпинистского оборудования. Все задачи, поставленные перед подразделениями спасателей, выполнены в полном объёме.

Чтобы помощь спасателей не потребовалась, соблюдайте меры безопасности. Перед выходом на туристический маршрут необходимо зарегистрироваться в соответствующем поисково-спасательном подразделении МЧС.

Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, спасатели рекомендуют внимательно изучить меры безопасного поведения в горах:

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— в первую очередь серьёзно отнестись к выбору удобной одежды и обуви – среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть тёплые;
— при себе нужно иметь дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик, желательно GPS-навигатор;
— для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
— перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
— передвигаться нужно только группой, не допуская её разделения, темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
— не стоит сокращать путь за счёт безопасности и не следует совершать переходы при плохой видимости или в тёмное время суток.

Если непредвиденная ситуация всё же произошла, вызвать спасателей можно по телефонам: 112, +7 (8692) 54-33-97, +7 (978) 062-46-11.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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