Спикер крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов дал комментарий по обострению ситуации в Донбассе
С февраля 2021 года ситуация в Донбассе постоянно ухудшается. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. На этом фоне ещё более цинично выглядят панические призывы украинского руководства к защите Украины от «российской агрессии». Но они находят доброжелательную ответную реакцию в Вашингтоне. Сначала о готовности поддержать Киев заявило военное ведомство США, а затем её подтвердил и президент США Байден, — напомнил Константинов.
Он уверен, все «заявления» о возможном нападении России на Украину – не что иное, как «паранойя в высших политических и военных кругах Киева».
С нынешними временщиками и узурпаторами народ Украины должен разобраться сам. И что рано или поздно разберётся — нет никаких сомнений. Другой возможности спасти себя от полного исчезновения у этого народа попросту нет, — подчеркнул спикер крымского парламента. — Только так можно восстановить полноценную и легитимную государственность, восстановить экономику и дружеские отношения с соотечественниками, прежде всего — российскими. Которые обязательно помогут народу Украины после того, как он возьмёт свою судьбу в собственные руки, избавиться от заокеанских кураторов и покровителей. Уверен, всё так и будет.
Но пока — американцы давят на Зеленского, требуя от него усилить провокации на российском направлении, наращивается информационное давление на нашу страну, напоминающее истерию. Мир балансирует на грани конфликта. Такая безответственная политика вполне может к нему привести, даже если те, кто её осуществляют, первоначально этого не хотели.
Глава Госсовета уверен: Запад приближается к осуществлению своего излюбленного замысла, «чтобы русские убивали русских».
Украина, взведённая как курок винтовки, готовая выполнить любое указание из Вашингтона, накалённая до предела обстановка в мире, потоки русофобии в информационном пространстве. А что большой конфликт с Украиной будет братоубийственным — очевидно. Это будет война не просто между родственниками, а между близкими родственниками: ведь призыв в украинскую армию осуществляется в основном за счёт регионов Юго-Востока — обитатели Галичины находят возможности увильнуть от призыва.
В этих условиях как никогда важна масштабная, всесторонняя и эффективная помощь народным республикам Донбасса, поддержка наших соотечественников в ближнем зарубежье, твёрдость и спокойствие в проведении своей внешнеполитической линии. Только наша мощь и сплочённость являются гарантами нашей безопасности, — заявил Владимир Константинов.
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