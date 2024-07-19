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Спрос на летний отдых в у превышает показатели прошлого года
фото: pikist.com

Спрос на летний отдых в Крыму превышает показатели прошлого года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:17 19.07.2024

Спрос на турпоездки в Крым летом 2024 года превышает показатели прошлого года, несмотря на атаку на Севастополь в конце июня, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

За месяц, прошедший с атаки на Севастополь 23 июня, динамика бронирований отелей Крыма замедлилась, но все равно остается положительной в сравнении с прошлым летом. В крымских принимающих компаниях текущий сезон также оценивают успешнее, чем прошлогодний. При этом жалоб у туристов на качество сервиса нет, — цитирует сообщение РСТ ТАСС.

По данным сервиса Travelline, всю весну и начало лета Крым демонстрировал прирост бронирований к прошлому году на 53%. По данным на 1 июля этот показатель снизился до 24% по сравнению с прошлым годом, а на сегодня еще немного — до 20%. При этом в целом Крым сохраняет высокие темпы продаж, а в отдельные даты даже опережает Краснодарский край, отметили в союзе.

Активные бронирования во многом объясняются ценовой политикой местных средств размещения, пояснили эксперты. Как сообщили в Travelline, стоимость размещения в крымских отелях выросла по сравнению с прошлым годом в среднем на 7%. В то же время отели Краснодарского края подорожали на 20%.

источник: ТАСС

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