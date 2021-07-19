Страшное ДТП на трассе «Севастополь – Ялта» — погибло пять человек

МВД и Следственный комитет разбираются в обстоятельствах страшного ДТП на трассе «Севастополь – Ялта». В этой аварии погибло 5 человек. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла сегодня вечером примерно в 18 часов, близ горы Гасфорта. «Взбесившийся» грузовик смял 5 легковых авто.

По предварительной информации, водитель грузового транспорта совершил столкновение с автомобилями «Mercedes» и «Daweoo», затем с автомобилем «Renault», который он протащил примерно метров 700. Затем грузовик совершил столкновение с автомобилями «Hyundai» и «Nissan», наехал на дорожное металлическое ограждение и съехал дороги в лесопосадку. В результате ДТП 5 человек погибли, ещё трое получили ранения, госпитализированы, — сообщили в ГИБДД.

Погибли: водитель грузовика и семья, находившаяся в одном из легковых авто (родители дети – двое подростков). Информация уточняется.

Предполагаемая причина ДТП – отказ тормозов у большегруза.

Фото: ВК, Автопартнер Крым.