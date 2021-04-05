Строительство севастопольского участка трассы «Таврида» идет с опережением графика

О том, что троительство севастопольского участка трассы «Таврида» идет с опережением графика, сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.

Восьмой участок трассы «Таврида» предусматривает строительство трех транспортных развязок, двух путепроводов, одного моста и двух путепроводов тоннельного типа. Подрядчик идет с опережением графика строительства, – цитирует Павла Иено пресс-служба Правительства Севастополя.

Движение по путепроводам на ул. Нефтяная и ул. Линейная будет запущено к концу года.

Здесь же будет транспортная развязка с тоннелем, мы ожидаем запуск двухполосного движения в следующем году, – отмечает Павел Иено.

Контракт на строительство финального восьмого участка трассы «Таврида» протяженностью 7,9 км был заключен в ноябре 2020 года.

В процессе проектирования получены технические условия от оператора полигона ТБО. Мы заложили в проект двухуровневую развязку, она представляет собой путепровод тоннельного типа со съездами для самосвалов, – говорит заместитель начальника строительного управления АО «ВАД» Александр Куминов.

Срок окончания строительства восьмого этапа трассы «Таврида» – ноябрь 2023 года.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя