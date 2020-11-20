Студентка КФУ им. Вернадского представит Крым на конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России – 2020»

Студентка Крымского федерального университета (КФУ) Диана Фурсова представит Крым на всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России – 2020», который в этом году пройдёт в онлайн-режиме. Диана Фурсова стала единственной участницей конкурса от Республики Крым.

Я довольно долго думала, принимать участие или нет, поскольку в этом году конкурс проходит в режиме онлайн, а нам, творческим людям, очень сложно работать в таком формате. Когда ты выступаешь в зале, ты чувствуешь обратную связь от зрителя, а сейчас этого нет. Я решила попробовать свои силы, поскольку такой шанс не выпадает каждый день. Кроме того, эту идею поддержали и мои близкие, – рассказала студентка 3-го курса факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии КФУ им. Вернадского Диана Фурсова

Напомним, в 2019 году она получила титул «Мисс Крымский федеральный университет».

В этом году на конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России – 2020» жюри будут оценивать участников по трём конкурсам: фотосессии, творческому номеру и видеовизитке.

Для конкурса фотосессий нужно представить три образа: национальный, для которого я выбрала образ из сказки «Аленький цветочек», молодёжный – у меня это «Блондинка в законе», и вечерний образ, который я решила показать через Золушку. Мой творческий номер – это спортивно-бальный танец с партнёром по мотивам фильма «Мистер и миссис Смит». А в видеовизитке я должна за одну минуту рассказать о себе, своём регионе и университете, – отметила Диана Фурсова.

По её словам, участие в таких конкурсах позволяет познакомиться с новыми людьми, а также развить такие качества, как смелость и артистичность.

Всего в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России – 2020» примут участие 80 девушек и парней из разных регионов России. Финал состоится 28 ноября.

Фото и материалы: пресс-служба КФУ им. Вернадского.