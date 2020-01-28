Студентка КФУ из Конго — призер международного фестиваля дружбы

Студентка Крымского федерального университета из Конго заняла второе место в IX Международном онлайн-фестивале дружбы «Из глубины веков до наших дней», который прошел в Московском государственном университете.

Крымский федеральный университет впервые принял участие в фестивале. Иностранные студенты России на фестивале представили культурные традиции своих стран. Студентка факультета славянской филологии и журналистики Крымского федерального университета Миссаму Букондзо Нюптия Одрей рассказала о свадебных традициях своей страны, показав, как проходит первая встреча семей жениха и невесты, — сообщили в пресс-службе КФУ им. В. И. Вернадского.

Нюптия Миссаму живет в Симферополе уже год, но изучать русский язык она начала еще в Конго.

Мне очень интересна русская литература. В Конго я начала изучать русский язык в Российском культурном центре. Сейчас в университете у меня много занятий, но я учусь с удовольствием. Когда я получу высшее образование, я хочу быть дипломатом, потому что эта профессия позволит мне узнать трудные языки, познакомиться с другими культурами. Также это помогает обеспечивать отношения между странами в образовательной, финансовой и культурной сферах, — отмечает студентка.

Ежегодно Управление по работе с талантливой молодежью Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова проводит фестиваль дружбы для иностранных студентов, аспирантов и стажеров, изучающих русский язык.