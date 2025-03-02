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Свадебная палитра: какие оттенки для торжества будут в тренде в 2025 году
фото: pxhere.com

Свадебная палитра: какие оттенки для торжества будут в тренде в 2025 году

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 19:16 02.03.2025

Сразу же после получения предложения руки и сердца новоиспеченная невеста погружается в приятные хлопоты по организации, пожалуй, самого значимого и долгожданного торжества. Выбор банкетного зала в Воронеже, блюд для гостей и т.д. — все это будет позже. Для начала стоит определиться с цветовой палитрой торжества. Так будет намного проще подбирать пригласительные и декор для банкетного зала, составлять дресс-код и много другое. Какие оттенки будут в тренде в наступившем году? Предлагаем погрузиться в мир цвета и выбрать свой оттенок для торжества.

Яркий красный

Цвет любви и страсти, смелости и свободы подходит далеко не всем. Его выбирают преимущественно эксцентричные и креативные натуры, которые не бояться выделиться яркой палитрой свадьбы. Вовсе не обязательно выбирать платье алого цвета — прекрасно подойдет и белое. Можно сделать выигрышные яркие акценты. Например, украшение для банкетного зала (красные скатерти или драпировка стульев), воздушные шары, живые цветы алого оттенка и т.д. Сочетание белого и красного смотрится выигрышно даже в небольшом помещении.

Нежный лавандовый

Бытует мнение, что этот цвет родился от сочетания насыщенного фиолетового и чистого белоснежного. Действительно, нежный оттенок завораживает и идеально подходит для свадьбы. Найти живые цветы подходящего цвета не составит труда. Лавандовый прекрасно сочетается с другими оттенками. Этот цвет можно использовать для платьев подружек невесты, оформления зала, декорирования автомобиля и т.д. Нежный лавандовый в сочетании с белым смотрится романтично и изысканно. Несмотря на то, что лавандовый актуален не первый год, мода на него не заканчивается.

Цвет ночного неба

Можно найти цвет более элегантный и глубокий, чем насыщенный синий? Едва ли. Благородный синий цвет станет прекрасный решением для свадьбы. Чаще всего его выбирают для торжеств осенью и зимой, хотя для весны он также актуален. Изысканные платья синего цвета оттенят белоснежный наряд невесты. Можно выбрать матовую, глянцевую ткань.

Пастельный розовый

Оставим цвет Барби для игрушек и детских мероприятий. Для свадьбы же лучше выбрать пастельный розовый. Он идеально подойдет для свадьбы летом и весной, когда уже довольно тепло. Пастельный розовый хорошо сочетается не только с белым, но и другими цветами, например, голубым. Если вы выбрали этот оттенок для оформления банкетного зала, лучше выбирать зелень для букетов более темного цвета. Она создаст красивый контраст, придаст объем и насыщенность.

Терракотовый

Оттенков настолько много, что порой сложно выбирать. Терракотовый может быть с и нотками оранжевого, и даже коричневого цвета. Это идеальный оттенок для свадьбы на свежем воздухе, на берегу водоема или красивом особняке вдали от шума города. Цвет насыщенный и глубокий, позволяет поэкспериментировать с нарядами гостей, текстилем, флористикой. Оттенок идеально подходит для свадьбы летом и осенью.

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