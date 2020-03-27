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ТАСС опровергает информацию о найденном и погибшем летчике Су-27, упавшем в Черное море
Архивное фото МЧС РФ

ТАСС опровергает информацию о найденном и погибшем летчике Су-27, упавшем в Черное море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:25 27.03.2020

Поиски пилота самолета Су-27, который пропал над Черным морем, продолжаются и продлятся еще не менее суток, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

Пока не нашли. Поиски будут продолжаться еще как минимум завтра, — сказал собеседник агентства.

Интересно, что официальных комментариев или опровержений от Минобороны РФ нет.

Ранее сообщалось (также без официальных подтверждений), что пилот упавшего в Черное море Су-27 был найден, но скончался от переохлаждения.

25 марта в Минобороны России сообщили, что самолет Су-27 упал в море в 50 км от Феодосии. Почти двое суток идут поиски пилота, осложняющиеся из-за ветра, волн и низкой облачности. В них задействованы суда и корабли Черноморского флота, пограничной службы, а также гражданские суда, привлекаются вертолеты.

Еще одна деталь истории: в районе крушения российского истребителя Су-27 в Чёрном море была замечена подозрительная активность ВВС США. Речь идёт о многочасовом полёте беспилотного летательного аппарата разведывательного типа RQ-4B Global Hawk. Он, пишет AVIA.PRO, продолжительное время кружил вдоль побережья Крыма, находясь над районом, где и потерпел крушение Су-27.

ТАСС опровергает информацию о найденном и погибшем летчике Су-27, упавшем в Черное море

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