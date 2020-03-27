ТАСС опровергает информацию о найденном и погибшем летчике Су-27, упавшем в Черное море

Поиски пилота самолета Су-27, который пропал над Черным морем, продолжаются и продлятся еще не менее суток, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

Пока не нашли. Поиски будут продолжаться еще как минимум завтра, — сказал собеседник агентства.

Интересно, что официальных комментариев или опровержений от Минобороны РФ нет.

Ранее сообщалось (также без официальных подтверждений), что пилот упавшего в Черное море Су-27 был найден, но скончался от переохлаждения.

25 марта в Минобороны России сообщили, что самолет Су-27 упал в море в 50 км от Феодосии. Почти двое суток идут поиски пилота, осложняющиеся из-за ветра, волн и низкой облачности. В них задействованы суда и корабли Черноморского флота, пограничной службы, а также гражданские суда, привлекаются вертолеты.