Телефоны 2024 года: что было, что осталось и как выбрать лучший вариант в 2025

В эпоху стремительного развития мобильных технологий ежегодно появляется множество новинок, способных удивить даже самого искушённого пользователя. Каталог телефонов 2024 года оказался насыщенным: производители представили как флагманские модели с мощнейшими характеристиками, так и бюджетные устройства с хорошим соотношением цены и качества. Однако к середине 2025 года важно понимать, какие из этих моделей до сих пор актуальны, какие уже утратили свою конкурентоспособность, и как подобрать смартфон под себя, не переплачивая.

Главные релизы 2024 года

Samsung

В начале 2024 года южнокорейский гигант выпустил линейку Galaxy S24. Основной упор сделан на искусственный интеллект (Galaxy AI), фотографию и энергосбережение. Модели S24, S24+ и S24 Ultra оснащены чипами Exynos 2400 (в некоторых регионах Snapdragon 8 Gen 3), а также усовершенствованной системой охлаждения.

Особенности:

Galaxy AI: интеллектуальное редактирование фото и видео;

LTPO-дисплеи с яркостью до 2600 нит;

Камера S24 Ultra — 200 Мп с оптическим зумом 5x и 10x.

Цены в 2024 году:

S24: от 799 $

S24+: от 999 $

S24 Ultra: от 1199 $

Apple

Apple в 2024 году традиционно представила iPhone 16, включая версии Pro и Pro Max. Главные отличия от прошлогодней линейки:

новый чип A18 Pro (в Pro-версиях);

увеличенный аккумулятор;

улучшенные функции на базе AI (особенно в iOS 18);

USB-C стал стандартом во всей линейке.

Цены в 2024 году:

iPhone 16: от 799 $

iPhone 16 Pro: от 999 $

iPhone 16 Pro Max: от 1199 $

Xiaomi

Компания продолжила активно конкурировать на всех ценовых уровнях. Главным релизом стала линейка Xiaomi 14:

процессоры Snapdragon 8 Gen 3;

камеры Leica;

тонкие рамки и OLED-экраны с частотой 120 Гц;

поддержка HyperOS — новой оболочки от Xiaomi.

Цены:

Xiaomi 14: от 699 $

Xiaomi 14 Pro: от 899 $

Xiaomi 14 Ultra: от 1199 $

Также популярностью пользовались Redmi Note 13 Pro+ и POCO X6 Pro как мощные бюджетные решения.

Какие смартфоны 2024 года всё ещё актуальны в 2025

Многие устройства 2024 года по-прежнему остаются актуальными и в 2025, особенно в среднем и флагманском сегментах. Это объясняется мощным «железом», поддержкой обновлений и хорошими камерами.

Устройства, сохраняющие актуальность:

iPhone 15/15 Pro — мощные и актуальные за счёт долгосрочной поддержки Apple.

Samsung Galaxy S23/S23 Ultra — особенно популярны после снижения цен.

Google Pixel 8/8 Pro — получают свежие обновления Android, качественные камеры и чистую систему.

Xiaomi 13/13T Pro — отличная производительность и камеры, особенно в ценовом сегменте до 600 $.

Почему стоит обратить внимание на прошлогодние модели:

Снижение цены на 20–30% по сравнению с моментом выхода. Актуальность обновлений минимум ещё 2–3 года. Технические характеристики мало отличаются от новых моделей, особенно в повседневных задачах.

Как выбрать смартфон под себя: главные критерии

Выбор смартфона — это баланс между потребностями, бюджетом и предпочтениями по бренду. Вот ключевые критерии при выборе:

Назначение

Для фото и видео — выбирайте флагманы (iPhone 15 Pro, Samsung S23 Ultra, Pixel 8 Pro).

Для игр — важен мощный процессор и охлаждение (Snapdragon 8 Gen 2/3, Dimensity 9200+, POCO F5 Pro).

Для работы — выбирайте с хорошей батареей и стабильной ОС (Galaxy A55, Pixel 7a).

Для соцсетей и мультимедиа — важно качество экрана, звук и камера (Redmi Note 13 Pro+, Realme 11 Pro).

Производительность и память

Не менее 8 ГБ ОЗУ для современных задач.

Хранилище от 128 ГБ, желательно с поддержкой UFS 3.1/4.0.

Ищите чипы: Snapdragon 8 Gen 1 и выше, MediaTek Dimensity 8200 и выше.

Аккумулятор и зарядка

Ёмкость от 4500 мАч.

Поддержка быстрой зарядки от 33 Вт и выше, у Xiaomi и Realme — до 120 Вт.

Дисплей

AMOLED предпочтительнее IPS.

Частота обновления от 90 Гц, лучше — 120 Гц.

Операционная система и обновления

Android 14 или iOS 17 и выше.

Уточняйте срок поддержки: Samsung и Google — до 5 лет обновлений, Xiaomi — до 3 лет.

Средние цены на популярные модели в 2025 году

Модель Стартовая цена (2025) Актуальность iPhone 16 Pro от 1199 $ Флагман iPhone 15 от 699 $ Актуален Samsung Galaxy S24 Ultra от 1199 $ Флагман Samsung Galaxy S23 от 599 $ Актуален Google Pixel 8 Pro от 799 $ Актуален Xiaomi 14 от 699 $ Новый хит POCO X6 Pro от 299 $ Бюджетный топ Redmi Note 13 Pro+ от 269 $ Народный выбор Стоит ли покупать смартфон 2024 года в 2025?

Да, если вы хотите сэкономить и при этом получить современное устройство с актуальными функциями. Многие смартфоны 2024 года, включая iPhone 15, Galaxy S23, Pixel 8, Xiaomi 13 и POCO X5/X6, остаются отличными вариантами.

Если же хочется самое новое — флагманские устройства 2025 года уже появляются на рынке, но они дороже на 20–30% при сравнительно умеренном приросте производительности.

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