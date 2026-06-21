Тепло и забота из столицы: гуманитарная помощь от московской сети рыбных магазинов «Осетровая ферма» передана крымчанам

Накануне праздника Дня России, 11 июня 2026 года, в Крым прибыл по-настоящему важный и долгожданный груз. Очередная партия рыбных консервов от московских предпринимателей нашла своих адресатов в регионах Южного федерального округа. Для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, эта поддержка — не просто набор продуктов, а знак того, что о них помнят, им сопереживают и готовы подставить плечо.

Александр Дренев, руководитель московской сети рыбных магазинов «Осетровая ферма»:

Для нас это не просто бизнес, это вопрос совести и человеческого долга. Мы уже не первый год стараемся быть полезными там, где это действительно необходимо. Поскольку свежая и охлажденная рыба требует особых условий и не подходит для длительных поездок, мы приняли решение сосредоточить наши гуманитарные усилия на консервах. Это не только удобно в логистике, но и невероятно важно: качественная рыбная консервация — это источник легкоусвояемого белка и жизненно необходимых микроэлементов, которые так нужны людям в приграничье. Мы хотим от всей души поблагодарить волонтеров — это наши руки и сердце на каждом этапе пути. Спасибо руководству ГБУ «Московские ярмарки» за поддержку наших начинаний. Но особые слова признательности — нашим неравнодушным покупателям. Многие из них сами приносят продукты, чтобы мы могли передать их в приграничные регионы. Именно благодаря их отзывчивости и единству наши грузы становятся такими объемными.

За годы работы Пушкинская осетровая ферма наладила полный цикл производства — от малька до готового деликатеса, включая чёрную икру бренда «Икорный дом Соболевъ». Подчёркивают, долг отечественного бизнеса — поддерживать своих в трудную минуту. В магазинах сети, куда приходят купить чёрную икру, морепродукты, консервы и свежие продукты, говорят предприниматели, стараются создать особую атмосферу — атмосферу заботы о людях. И именно эта философия лежит в основе всех гуманитарных проектов компании.

Важно знать, что никто не остается один на один со своей бедой. В Симферополе продолжает свою работу Центр помощи — проект Синодального отдела по церковной благотворительности Русской Православной Церкви. Сюда могут обратиться все, кто оказался в трудной ситуации и нуждается в поддержке. А те, кто хочет присоединиться к добрым делам и помочь пострадавшим, всегда найдут здесь возможности для участия в благотворительности.

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