Трое молодых людей «наследили» на ЮБК. История о том, как баллончик краски привел за решетку

В Ялте полицейские задержали подозреваемых в повреждении объекта культурного наследия.

Сотрудниками полиции г. Ялта в мае текущего года был зафиксирован факт нанесения оскорбительных надписей на одно из зданий, являющихся объектом культурного наследия федерального значения и входящего в «Комплекс сооружений дворца Князя Голицына А.Н.» (скорее всего, речь идет о т.н. «Дворце графини Паниой» в Гаспре – ред.), — сообщили в МВД по РК.

В ходе следственных мероприятий полицейскими были установлены и задержаны подозреваемые в совершении противоправных деяний. Ими оказались двое ранее не судимых 18-летних жителей Ялты и их 22-летний приезжий приятель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодые люди дали признательные показания и написали явки с повинной.

Установлено, что злоумышленники, нанесли на фасад и окна здания с помощью аэрозольного баллончика с краской нецензурные надписи. Со слов задержанных, таким образом они хотели привлечь внимание и проявить себя. При этом молодые люди полностью осознавали предусмотренные законом последствия своих деяний.

Отделом дознания отдела полиции №1 «Алупкинский» УМВД России по г.Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.243 Уголовного кодекса РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей), — уточнили в МВД по РК.

Согласно санкции статьи, злоумышленникам может грозить максимальное наказание — до трех лет лишения свободы. Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.