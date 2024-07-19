Тропики? В Крыму жара и ливни

Новость из разряда «в последний час»: по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 19 июля и днем 20 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с. МЧС распространило штормовое предупреждение.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по РК.
В чрезвычайном ведомстве рекомендуют соблюдать меры безопасности:
— исключить выход в горно-лесную местность;
— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
— уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
— ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
— рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества.
— водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый телефон спасения; «01 или 101» — с мобильных телефонов; (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
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С тегами: МЧС России в Крыму