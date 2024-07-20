Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | У берегов Севастополя уничтожили авиабомбу времён ВОВ. Масса — 250 кг
актуально в республике
У берегов Севастополя уничтожили авиабомбу времён ВОВ. Масса — 250 кг

У берегов Севастополя уничтожили авиабомбу времён ВОВ. Масса — 250 кг

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:41 20.07.2024

Сотрудники МЧС России по городу Севастополю провели очередную операцию по уничтожению взрывоопасного наследия времён Великой Отечественной войны. Ликвидировали немецкую авиабомбу SC-250. Боеприпас массой 250 килограммов находился в акватории у мыса Херсонес – в ста метрах от берега, на глубине около шести метров.

Эта авиабомба использовалась для поражения живой силы противника, техники и фортификационных сооружений. В работе задействовались 12 человек личного состава, 3 единицы автомобильной техники, 2 плавсредства, – рассказывает подполковник внутренней службы Арсен Смаилов, заместитель начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Водолазы чрезвычайного ведомства обследовали находку, оценили состояние и тип взрывателей. Выяснилось: бомбу нельзя поднять на поверхность и вывезти на полигон. Поэтому её ликвидировали в море, на месте обнаружения. Операция прошла громко и зрелищно, но в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности.

Узнайте больше:  В Севастополе реализуют проект «Закрась опасность»

У берегов Севастополя уничтожили авиабомбу времён ВОВ. Масса - 250 кг У берегов Севастополя уничтожили авиабомбу времён ВОВ. Масса - 250 кг

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
ГУ МЧС России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.