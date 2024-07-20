У берегов Севастополя уничтожили авиабомбу времён ВОВ. Масса — 250 кг

Сотрудники МЧС России по городу Севастополю провели очередную операцию по уничтожению взрывоопасного наследия времён Великой Отечественной войны. Ликвидировали немецкую авиабомбу SC-250. Боеприпас массой 250 килограммов находился в акватории у мыса Херсонес – в ста метрах от берега, на глубине около шести метров.

Эта авиабомба использовалась для поражения живой силы противника, техники и фортификационных сооружений. В работе задействовались 12 человек личного состава, 3 единицы автомобильной техники, 2 плавсредства, – рассказывает подполковник внутренней службы Арсен Смаилов, заместитель начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Водолазы чрезвычайного ведомства обследовали находку, оценили состояние и тип взрывателей. Выяснилось: бомбу нельзя поднять на поверхность и вывезти на полигон. Поэтому её ликвидировали в море, на месте обнаружения. Операция прошла громко и зрелищно, но в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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