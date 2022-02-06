У правоохранителей появились вопросы к бывшему сенатору Валерию Шнякину

Похоже вокруг экс-сенатора Совета Федерации Валерия Николаевича Шнякина и его окружения сгущаются тучи (https://polit.ru/article/2022/02/04/shnyakin/).

Как известно, бывший заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Валерий Шнякин недавно оказался в центре громкого скандала, связанного с незаконной приватизацией служебной квартиры, которую он продал собственной дочери Екатерине Смирновой (Шнякиной) по цене значительно ниже рыночной. Обратившиеся в Прокуратуру нижегородцы требуют признать сделку незаконной и возбудить уголовное дело в отношении чиновника по факту мошеннических действий.

Теперь в СМИ появилась информация о том, что бывший сенатор «позаботился» о благосостоянии не только своей дочери, но и ее супруга — предпринимателя Олега Вячеславовича Смирнова.

Журналисты выяснили, что Валерий Шнякин мог использовать свои связи для помощи зятю сначала в получении государственных заказов для его строительной компании ООО «ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ» (на них в 2018 году она заработала почти 560 миллионов рублей), а позднее в проведении безопасной для кошелька Олега Смирнова процедуры банкротства фирмы, общая сумма требований кредиторов к которой на сегодня составляет 328 миллионов рублей.

По официальным данным, Валерий Шнякин и его супруга Элеонора Владимировна Шнякина зарабатывают скромно. Однако это не помешало Шнякиным инвестировать в бизнес зятя Олега Смирнова. Истории с приватизацией служебной квартиры и банкротством строительной компании демонстрируют, что обогащение за чужой счет может служить источником пополнения авуаров теневой империи экс-сенатора. В случае с квартирой, ущерб был нанесен государству. В случае с ООО «ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ» частные кредиторы безвозвратно «инвестировали» в бизнес зятя Шнякина более 328 млн рублей, — говорится в расследовании.

При этом ранее депутаты Государственной думы уже обращали внимание на сомнительные финансовые операции семьи Шнякиных. Они предположили, что у чиновника имеется нелегальный доход.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!