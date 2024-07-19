У «Снежного барса» из Алушты сегодня День рождения!

Сегодня свой день рождения отмечает Почетный гражданин города Алушты — Эльвира Насонова!

Эльвира Тимофеевна – самая настоящая легенда. Известная спортсменка, альпинистка, «звезда гор». Именно она покорила высочайшие вершины СССР (все четыре «семитысячника» — пики Коммунизма, Ленина, Победы, Е. Корженевской), именно она — трижды обладательница звания «Снежный барс»!

Эльвира Тимофеевна, Вы являетесь настоящим примером таланта и труда для альпинистов и спасателей. О Вашем героизме в деле спасения людей, терпящих бедствие в горах и пещерах, тушении лесных пожаров знают все алуштинцы. Вы — человек с большим сердцем и доброй душой. Ваш вклад в сохранение и развитие традиций отечественного альпинизма неоценим, а созидательный труд положил начало создания в нашем городе спасательной службы! В этот праздничный день искренне желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра. Чтобы присущая Вам энергия, целеустремлённость и оптимизм никогда не покидали Вас и всегда были составляющей частью Вашего успеха, – говорится в поздравлении главы администрации Алушты Галины Огневой.

Добавим, именно Эльвира Насонова создала в Алуште первую секцию альпинизма и скалолазания, являясь ее постоянным тренером. В ее активе более 50 восхождений высшей категории сложности. Более 30 раз крымчанка принимала личное участие в спасательных операциях по оказанию помощи терпящим бедствие в горах. В мировой практике альпинистской спасательной службы не зарегистрировано ни одного случая работы женщины-спасателя в подобной должности.

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