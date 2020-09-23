Учения МЧС: в Крыму ликвидировали последствия «крушения железнодорожного состава с нефтепродуктами»

В Крыму завершился второй этап командно-штабного учения по ликвидации ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов.

Согласно легенде учений, в районе железнодорожного вокзала «Симферополь- Пассажирский» Железнодорожного района городского округа Симферополь в результате изношенности железнодорожного полотна на мосту, произошло опрокидывание одной и разгерметизация двух цистерн из состава с нефтепродуктами, разлив которых спровоцировал загрязнение реки Салгир. Также при разгерметизации произошло возгорание нефтепродуктов на площади 50 кв. м., в результате чего травмы различной степени тяжести получили два человека, — сообщили в МЧС РК.

К месту условной чрезвычайной ситуации немедленно прибыли силы и средства Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, муниципальные пожарно-спасательные формирования. Совместными усилиями, возгорание нефтепродуктов было локализовано, не допущено его распространение на большую территорию, и впоследствии полностью ликвидировано.

Одновременно с этим, органы территориальной подсистемы РСЧС провели аварийно-восстановительные работы по устранению последствий опрокидывания цистерны с разливом нефтепродуктов на участке железной дороги. В завершении, с помощью восстановительного поезда была поставлена на рельсы сошедшая цистерна, после чего сотрудниками АСС «ЭКОСПАС» с использованием боновых заграждений, обеспечен ее отвод и сбор в специальные емкости для последующей утилизации, — рассказал министр ЧС РК Сергей Шахов.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым, всего в комплексной тренировке было задействовано 202 человека и 43 единиц техники, в том числе: личный состав и техника ГУ МЧС России по РК, сотрудники медицины катастроф, отряды МВД РК, Росприроднадзора, министерства здравоохранения и транспорта РК.

Фото: МЧС РК.